Qual jogo vai passar na Globo de São Paulo hoje, quarta-feira – 28/06/2023

Dia de futebol na TV, mas qual jogo vai passar na Globo? Hoje, 28 de junho, o canal da televisão aberta vai exibir duas partidas pela Libertadores 2023, mas um dos jogos será exibido apenas no estado de SP. Confira o horário e como assistir cada um dos jogos.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

Para o estado de São Paulo, a Globo transmite na TV aberta o jogo do Corinthians e Liverpool pela Libertadores nesta quarta-feira. O duelo começa às 21h30, horário de Brasília, na Neo Química Arena.

O confronto é válido pela sexta e última rodada do grupo E na Libertadores. Com transmissão da Globo apenas para o estado de SP, a narração é de Everaldo Marques com os comentários de Caio Ribeiro e Ricardinho. Outros estados vão acompanhar o jogo entre Flamengo e Aucas.

Com quatro pontos cada no grupo, Corinthians e Liverpool disputam a terceira posição e a vaga para a segunda fase da Copa Sul-Americana na temporada.

Como nenhum dos dois elencos tem chances de se classificar para as oitavas da Libertadores, resta apenas a oportunidade de disputar o torneio secundário da Conmebol.

Como assistir a Globo na internet?

Além de assistir a emissora na TV, o torcedor também pode curtir a programação na internet através do serviço de streaming GloboPlay. No entanto, lembre-se que o sistema funciona de acordo com a programação, ou seja, apenas quem mora em São Paulo pode acompanhar o duelo entre Corinthians e Liverpool online.

É importante ressaltar que é de graça sintonizar a emissora na opção. Como trata-se de um canal aberto, a plataforma apenas retransmite o sinal em tempo real com imagens.

Acesse www.globoplay.globo.com no computador, navegador do celular ou no próprio aplicativo. Clique no menu principal, localizado à esquerda, e em "entrar" e aí faça o seu cadastro na Conta Globo, é de graça. Depois, dê ok assim que preencher com as suas informações.

Retorne ao menu principal e escolha a opção "Agora na TV". Depois, espere carregar a programação e daí é só assistir o canal ao vivo e de graça.

Quando é o sorteio das oitavas de final da Libertadores?

O sorteio das oitavas de final da Libertadores vai ser em 05 de julho, quarta-feira, às 13h (horário de Brasília), em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol. O sorteio da Sul-Americana será realizado também no mesmo dia.

Não há regras no sorteio das oitavas de final. Os dezesseis times são divididos em dois potes: no primeiro pote ficam os líderes dos grupos na fase anterior enquanto os segundos colocados vão para o pote dois. Equipes do mesmo país podem se enfrentar, assim como aqueles que estavam no mesmo grupo.

O sorteio para a Sul-Americana funciona da mesma maneira: dois potes, o primeiro com os líderes e o segundo com aqueles vencedores da segunda fase.

