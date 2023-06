Tabela Liga das Nações vôlei feminino 2023: jogos do Brasil atualizados até agora

Sob o comando do experiente treinador José Roberto Guimarães, a Seleção Brasileira de vôlei feminino busca a sua primeira medalha de ouro na Liga das Nações em 2023. Após três semanas de confrontos, os oito melhores na classificação geral avançam para o mata-mata. Confira a tabela de jogos do Brasil completa e atualizada.

Aproveita e saiba quais são os títulos do vôlei feminino do Brasil.

Tabela do Brasil na Liga das Nações vôlei feminino

Durante as três semanas da primeira fase da Liga das Nações, o Brasil entra em quadra em 12 oportunidades, sendo quatro partidas em cada rodada, determinada pelo calendário.

Até 28 de junho na terceira semana, a Seleção Brasileira venceu a Holanda, República Dominicana, Croácia, Coreia do Sul, Sérvia, Alemanha e Itália, mas perdeu para a China e os Estados Unidos.

Para carimbar o ticket até as quartas de final, o Brasil precisa terminar entre os sete primeiros da classificação geral.

A seguir, confira a agenda do Brasil na Liga das Nações de vôlei feminino.

PRIMEIRA SEMANA (Nagoya, no Japão):

Quarta-feira, 31/05 - Brasil 2 x 3 China

Quinta-feira, 01/06 - Brasil 3 x 0 Holanda

Sábado, 03/06 às 0h40 - Brasil 3 x 1 República Dominicana

Domingo, 04/06 às 0h40 - Brasil 3 x 0 Croácia

SEGUNDA SEMANA (Brasília, no Brasil):

Quarta-feira, 14/06 - Brasil 3 x 0 Coreia do Sul

Quinta-feira, 15/06 - Brasil 3 x 2 Sérvia

Sábado, 17/06 - Brasil 3 x 1 Alemanha

Domingo, 18/06 - Brasil 0 x 3 Estados Unidos

TERCEIRA SEMANA (Bangkok, na Tailândia):

Quarta-feira, 28/06 - Brasil 3 x 2 Itália

Quinta-feira, 29/06 às 07h - Brasil x Canadá (SporTV 2)

Sexta-feira, 30/06 às 10h30 - Brasil x Turquia (SporTV 2)

Domingo, 02/07 às 10h30 - Tailândia x Brasil (SporTV 2)

Como funciona a fase eliminatória?

Oito seleções disputam o mata-mata da Liga das Nações de vôlei feminino. Com exceção dos Estados Unidos, que possui a vaga reservada por sediar os confrontos em Arlington, no Texas, os sete primeiros da tabela geral se classificam para as quartas de final. Caso as americanas terminem a primeira fase entre os sete, a vaga se abre para o oitavo lugar.

De acordo com o regulamento da VNL, o chaveamento das quartas é definido da seguinte maneira: o primeiro colocado joga contra o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo colocado, o terceiro disputa diante do sexto e assim sucessivamente.

É importante ressaltar que todos os jogos eliminatórias são únicos, ou seja, quem perde está fora. Os ganhadores avançam para a semifinal, marcada para 15 de julho, em Arlington. Daí, os vencedores se classificam para a final enquanto os perdedores vão para a disputa do bronze.

A final está marcada para 16 de julho, domingo, às 19h30, horário de Brasília.

Quartas de final - 12 e 13 de julho

- 12 e 13 de julho Semifinal - 15 de julho

- 15 de julho Final - 16 de julho

Jogadoras na etapa da Tailândia

O treinador José Roberto Guimarães selecionou 14 atletas para a terceira e última semana da fase classificatória da Liga das Nações.

A fase em Bangkok marca o retorno de Gabi para a equipe.

Levantadoras:

Macris e Roberta

Oposta:

Lorrayna e Rosamaria

Ponteiras:

Gabi, Julia Bergmann, Maiara Barro e Pri Daroit

Centrais:

Carol, Diana, Lorena e Thaisa

Líberos:

Natinha e Nyeme

Onde assistir os jogos do Brasil de vôlei feminino?

O canal SporTV 2, disponível em operadoras por assinatura, transmite em todo o país os jogos da Seleção Brasileira de vôlei feminino em todas as fases. Entre em contato com o seu operador de TV para adquirir a emissora na programação.

Outra opção é sintonizar na internet através do portal GE e o GloboPlay. Na primeira opção apenas assinantes podem acompanhar a retransmissão através da Conta Globo.

Já quem tem o pacote 'GloboPlay + canais ao vivo' pode assistir o sinal com imagens do SporTV na própria plataforma, disponível no computador ou nos aplicativos para celular, tablet e smartv.

Leia também:

Qual é a altura das jogadoras do Brasil no vôlei feminino?