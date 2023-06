Onde vai passar o jogo do Flamengo na Libertadores de graça - 28/06

É decisão para o Flamengo hoje! O elenco carioca entra em campo nesta quarta-feira, 28 de junho, para enfrentar o Aucas na última rodada da fase de grupos da Libertadores. Com início às 21h30, horário de Brasília, o jogo do Flamengo vai ser no Maracanã e terá transmissão na televisão aberta ao vivo.

O Rubro-Negro precisa vencer se quiser se classificar para as oitavas de final. Também estão no grupo o Racing, com o passaporte carimbado, o Aucas e o Ñublense.

Globo e Paramount vão transmitir o jogo do Flamengo hoje

A Globo exibe o jogo do Flamengo contra o Aucas pela Libertadores nesta quarta-feira de graça, a partir das 21h30, com narração de Luis Roberto e os comentários de Junior e Roger Flores.. A transmissão é para todo o Brasil, exceto o estado de São Paulo, que vai passar o jogo do Corinthians.

Quem é assinante do Paramount Plus também pode acompanhar a partida da Libertadores no streaming. Por R$ 14,90, dá para ter acesso ao catálogo de filmes, séries e esportes ao vivo.

Horário: nove e meia da noite

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Arbitragem: Andrés Rojas (COL)

VAR: Nicollas Gallo (COL)

Do que o Flamengo precisa para se classificar para as oitavas de final?

A situação do Flamengo é fácil de entender: para avançar às oitavas de final, o time brasileiro tem que a menos empatar com o Aucas nesta quarta-feira ou vencer. Para terminar em primeiro lugar no grupo o Flamengo tem que vencer e torcer por uma derrota do Racing contra o Ñublense.

O Flamengo é o segundo colocado com 8 pontos, conquistados em duas vitórias, dois empates e uma derrota. O Racing já está classificado com 10 pontos em cinco rodadas.

Caso o Flamengo acabe derrotado pelo Aucas, aí terá que torcer por uma vitória do Racing na última rodada.

GRUPO A DA LIBERTADORES

1 Racing - 10 pontos

2 Flamengo - 8 pontos

3 Ñublense - 5 pontos

4 Aucas - 4 pontos

Quando vai ser o sorteio das oitavas da Libertadores 2023?

O sorteio das oitavas de final da Libertadores está marcado para 05 de julho, quarta-feira, às 13h, horário de Brasília, em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol.

Inicialmente, o sorteio estava marcado para 21 de julho, mas a entidade decidiu alterar a data e o horário.

Dezesseis equipes participam do sorteio para a definição dos confrontos nas oitavas de final. No mesmo dia, a Conmebol também vai determinar todos os jogos da Sul-Americana.

Os times que terminaram em primeiro lugar em seus grupos ficam no pote 1 para o sorteio, enquanto os segundos lugares vão para o pote 2. O time do primeiro pote vai enfrentar do segundo e não há restrições no sorteio.

