Sessão da Tarde da semana: filmes de 26 a 20 de junho de 2023

A Sessão da Tarde da semana exibirá quatro filmes nos próximos dias, já que terça-feira a atração não será exibida devido ao futebol. Os longas-metragens vão ao ar de segunda a sexta, logo após os últimos capítulos de Chocolate com Pimenta.

Segunda-feira, 26 de junho - Um Senhor Estagiário (2015) | Sessão da Tarde da semana

A semana começa com a exibição do filme "Um Senhor Estagiário", lançado no ano de 2015. Protagonizado por Robert De Niro e Anne Hathaway, o público acompanha a rotina de Jules, uma empreendedora do ramo de roupas que já possui centenas de funcionários apesar de ter começado seu negócio há apenas 18 meses.

A empresa tem a ideia de lançar um programa de estágio para idosos, como uma forma de colocá-los na ativa novamente. Um dos escolhidos é Ben Whittaker, um viúvo de 70 anos que não aguenta mais sua vida monótona e vê no trabalho uma forma de se reinventar.

Apesar do choque geracional, Ben conquista os colegas de trabalho e também começa a se dar bem com Jules, com quem constrói uma amizade.

Título Original: The Intern

Elenco: Anne Hathaway; Anders Holm; Robert De Niro; Rene Russo

Dubladores: Ben: Luiz Carlos Lobue/ Jules: Leticia Quinto/ Fiona: Cecília Lemes/ Matt: Marcelo Campos/ Paige: Raquel Carlott/ Cameron: Felipe Zilse/ Jason: Diego Lima/ Davis: Yuri Chesman/ Lewis: Marco Aurélio/ Becky: Tarsila Amorim

Direção: Nancy Meyers

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

Terça-feira, 27 de junho

Não haverá exibição da Sessão da Tarde na terça-feira, já que a Globo transmite a convocação da Copa Do Mundo Feminina 2023.

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Edição Especial - Mulheres de Areia

15:30 Chocolate Com Pimenta

15:55 Convocação Copa Do Mundo Feminina 2023

16:45 Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas

18:25 Amor Perfeito

Quarta-feira, 28 de junho - Com Amor, Simon (2018)

Na quarta-feira, a Sessão da Tarde da semana exibe o filme "Com Amor, Simon". Dirigido por Greg Berlanti, o longa acompanha a história do adolescente Simon Spier (Nick Robinson), de 17 anos, que leva uma vida comum mas sofre por esconder de todos que é homossexual.

O personagem descobre que um garoto de sua escola, que usa o codinome Blue também está passando pela mesma situação, e os dois começam a trocar mensagens. Simon, no entanto, acaba se apaixonando pelo rapaz.

Tudo vai bem até que um dia as mensagens trocadas entre Simon e o garoto caem nas mãos de Martin (Logan Miller), que começa a chantagear Simon.

Título Original: Love, Simon

Elenco: Jennifer Garner, Josh Duhamel, Nick Robinson, Miles Heizer, Keiynan Lonsdale, Katherine Langford

Dubladores: Alexandre Moreno; Charles Emmanuel; Jennifer Gouveia; Priscila Amorim; Yan Gesteira; Yuri Tupper

Direção: Greg Berlanti

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

Quinta-feira, 29 de junho - Tô Ryca (2016) | Sessão da Tarde da semana

A programação da Sessão da Tarde de quinta-feira exibe a comédia nacional Tô Ryca, com Samantha Schmutz e Marcelo Adnet no elenco.

O longa-metragem acompanha a história de Selminha, uma frentista que ganha a chance de mudar de vida ao descobrir que é herdeira de uma fortuna de sua família. Mas para colocar as mãos na grana, antes ela precisa um desafio feito por seu tio: gastar R$ 30 milhões em 30 dias, sem acumular nada e nem contar para ninguém.

O filme traz uma lição de moral, já que Selminha começará a gastar o dinheiro loucamente, mas descobrirá que há coisas que a fortuna não compra.

Título Original: Tô Ryca

Elenco: Marcelo Adnet; Katiuscia Canoro; Marilia Pera; Samantha Schmutz

Direção: Pedro Antonio Paes

Nacionalidade: Brasileira

Horário: 15h30, horário de Brasília

Sexta-feira, 30 de junho - Viagem 2: A Ilha Misteriosa (2012)

Na sexta, a Sessão da Tarde da semana exibe Viagem 2: A Ilha Misteriosa (2012), com os atores Dwayne Johnson, Vanessa Hudgens e Josh Huctherson.

No segundo longa-metragem, Sean Anderson descobre uma misteriosa mensagem de rádio. O protagonista acredita que ela possa ter sido enviada pelo seu avô, que desapareceu há dois anos.

Apesar de não manter um bom relacionamento com seu padrasto, o marido de sua mãe ajuda a decifrar os códigos do texto e, juntos, eles descobrem o paradeiro do coroa aventureiro numa ilha misteriosa. Ambos contratam um helicóptero para chegarem até o local, conduzido pelo piloto Gabato e sua filha, Kailan, com quem se envolve em várias aventuras.

Título Original: Journey 2: The Mysterious Island

Elenco: Michael Caine, Josh Huctherson, Luis Guzman, Vanessa Hudgens, Kristin Davis, Dwayne Johnson

Dubladores: Hank: Jorge Lucas/ Alexander: Isaac Bardavid/ Sean: Felipe Drumond/ Kailani: Mariana Torres/ Gabato: Reginaldo Primo/ Liz: Izabel Lira

Direção: Brad Peyton

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

Outros filmes na Globo nesta semana

Segunda-feira (26/06)

Tela Quente exibe o seriado "Os Outros" (2023)

Horário: 22h25, horário de Brasília, após Terra e Paixão

Sexta-feira (30/06)

Sessão Globolay exibe a série "The Equalizer - A Protetora" (2021)

Horário: 23h15, horário de Brasília, após o Globo Repórter

