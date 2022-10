Qual jogo vai passar na Globo hoje? Horário de domingo (16)

Em dia de futebol, o torcedor quer saber qual jogo vai passar na Globo hoje? Neste domingo, 16 de outubro, é dia de confrontos de futebol com transmissão ao vivo pela emissora em todos os estados do Brasil. Veja a seguir a programação da emissora hoje.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

A Globo vai transmitir jogos da Série A e Série B do Brasileirão hoje, domingo, 16 de outubro de 2022, com jogos diferentes dependendo da região.

Palmeiras x São Paulo – Série A do Brasileirão

Horário: 16h – horário de Brasília.

Transmissão: SP, PR, SC, MG, GO, TO, MT, MS, AL, PA e DF

Ceará x Cuiabá – Série A do Brasileirão

Horário: 16h – horário de Brasília.

Transmissão: CE

Grêmio x Bahia – Série B do Brasileirão

Horário: 16h – horário de Brasília.

Transmissão: RS e BA)

Sport x Vasco – Série B do Brasileirão

Horário: 16h – horário de Brasília.

Transmissão: RJ, PE, ES, PB, SE, RN, PI, MA, AM, RO, RR, AP, AC e Juiz de Fora.

Programação da Globo hoje – 16/10/2022

Além do futebol, veja a programação da emissora carioca neste domingo.

04:20 Corujão II – Annie

06:00 Santa Missa

06:50 Globo Comunidade

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima – Velozes e Furiosos 6

14:40 Família Paraíso

15:50 Futebol

18:00 Domingão Com Huck

20:30 Fantástico

23:25 Vai Que Cola

00:10 Domingo Maior – Herança De Sangue

01:40 Cinemaço – A Outra Face

Segunda-feira, 17/10/2022

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:40 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

12:40 Globo Esporte

13:00 Horário Político 2022

13:10 Jornal Hoje

14:40 Chocolate Com Pimenta

15:25 Sessão da Tarde – A Volta do Todo Poderoso

17:05 Vale a Pena Ver de Novo – A Favorita

18:25 Mar do Sertão

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Cara e Coragem

20:30 Horário Político 2022

20:40 Jornal Nacional

21:35 Travessia

22:40 Tela Quente – Parasita

00:50 Jornal da Globo

01:40 Conversa com Bial

02:20 Reapresentação Novela II – Cara E Coragem

03:05 Comédia Na Madruga I

Aproveite e siga o DCI no Google News