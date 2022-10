Qual canal vai passar jogo do Palmeiras x São Paulo hoje de graça (16)

Prestes a erguer a taça de campeão brasileiro, o Palmeiras entra em campo neste domingo para jogar contra o São Paulo, no grande clássico paulista Choque-Rei. O jogo do Palmeiras x São Paulo hoje vai ser na 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A partida vai ser realizada no Allianz Parque, na capital paulista, a partir das 16h (Horário de Brasília). Enquanto um segue na liderança, o outro briga para ficar longe da zona de rebaixamento.

Transmissão do Palmeiras x São Paulo hoje

O jogo do Palmeiras x São Paulo hoje tem transmissão da Globo e Premiere, às 16h (Horário de Brasília), para diferentes estados ao vivo.

Disponível para os estados de SP, PR, SC, MG (exceto Juiz de Fora), GO, TO, MT, MS, AL, PA e DF, a Globo, na TV aberta, exibe o clássico paulista neste domingo. Cléber Machado é quem conta a história ao público ao lado dos comentaristas Caio Ribeiro, Paulo Nunes e Sálvio Spinola.

Para quem mora em outros estados, dá para assistir no Premiere, disponível por valor extra em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Aqui, a equipe de transmissão vai ser Odinei Ribeiro e Maurício Noriega e Richarlyson.

Para acompanhar tudo pelo celular basta acessar a plataforma GloboPlay, disponível também no tablet, computador ou smartv por assinatura. Quem não é assinante pode acompanhar a retransmissão da Globo mas apenas se morar entre os estados citados anteriormente.

Como vem Palmeiras e São Paulo hoje?

Líder do Brasileirão com 67 pontos, o Palmeiras tem vantagem em dez pontos com relação ao segundo colocado, o Internacional. Por isso, praticamente espera para confirmar o seu título na temporada. Até aqui o alviverde coleciona dezenove vitórias, dez empates e duas derrotas com 53 gols marcados e 21 sofridos, a melhor campanha do torneio até aqui. O elenco está invicto por dezesseis rodadas.

Do outro lado, o São Paulo ainda se recupera da final da Sul-Americana, quando foi derrotado pelo Independiente del Valle na Argentina. Pelo Brasileirão ocupa a décima segunda posição com 40 pontos, conquistados em nove vitórias, treze empates e oito derrotas. Na última rodada, perdeu para o Botafogo dentro de casa.

Escalações:

O técnico Abel Ferreira não poderá contar com Jailson e Raphael Veigas, ambos lesionados e em trabalho de recupação.

De acordo com o portal UOL, esta será a escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Mayke; Dudu e Merentiel.

Para Rogério Ceni, os atletas Arboleda, Caio, Nikão, Moreira e Diego Costas seguem fora.

Segundo o UOL, esta deve ser a escalação do São Paulo: Felipe Alves; Igor Vinícius, Miranda, Ferraresi, Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Patrick; Luciano e Calleri.

Quem tem mais vitória no confronto entre Palmeiras e São Paulo?

O Choque-Rei já foi disputado por 332 oportunidades, de acordo com dados do UOL. O Tricolor é quem tem a vantagem com 114 vitórias, 107 empates e 111 triunfos para o Verdão. Já no quesito gols, o alviverde leva a melhor com 427 gols marcados versus 423 do São Paulo.

Porém, de acordo com o lado do Tricolor Paulista, foram 338 clássicos disputados em 114 vitórias para os dois lados, e 110 empates entre ambos.

O último Choque-Rei aconteceu em 14 de julho de 2022, na atual temporada, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o Palmeiras venceu por 2 a 1 no tempo normal e a disputa foi para os pênaltis, com a vitória final do Tricolor.

Confira no vídeo a seguir como foi o último embate.



