Qual jogo vai passar na Globo hoje, quarta-feira? (29/06)

Em dia de futebol, o torcedor quer saber qual jogo vai passar na Globo hoje? Nesta quarta-feira, 29 de junho, é dia de confrontos de futebol com transmissão ao vivo pela emissora em todos os estados do Brasil. Após o episódio inédito da novela Pantanal, fique de olho e veja a seguir a programação da Globo hoje.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

A Globo não vai passar jogo de futebol hoje, quarta-feira em 29 de junho de 2022.

Após o episódio inédito da novela Pantanal, será exibido o “Especial Led Luz Na Educação” para todos os estados do Brasil. Segundo a sinopse disponibilizada no site da Globo, o especial apresenta seis iniciativas brasileiras que contribuem para o avanço da educação do país, com o incentivo de prêmio de R$1,2 milhão nos projetos.

Como a emissora não possui os direitos de transmissão da Libertadores e Sul-Americana, então não tem futebol na programação desta quarta.

No entanto, mesmo com jogos da Série B acontecendo à noite, a Globo optou por não transmitir jogos de futebol e, sim, dar espaço para o especial da educação.

Qual é o próximo jogo na Globo?

O futebol só retorna na programação da Globo no próximo domingo, 3 de julho, com as rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A e B.

Três jogos serão transmitidos pela Rede Globo em diferentes estados, um pela elite do futebol e dois da segunda divisão do Brasileirão. É importante ficar de olho para saber qual jogo vai passar na Globo da sua cidade e estado.

Pela elite do futebol, o confronto entre Atlético Goianiense e São Paulo será exibido para os estados de Goiás e São Paulo pela décima quinta rodada do Brasileirão.

Já na segunda divisão, a Série B, o duelo entre Bahia e Grêmio vai ser transmitido para os estados da Bahia e Rio Grande do Sul, além do confronto entre Vasco e Sport, para o Rio de Janeiro e Pernambuco.

Domingo, 03 de julho de 2022

Atlético GO x São Paulo (Série A)

Bahia x Grêmio (Série B)

Vasco x Sport (Série B)

Programação da Globo hoje – 29/06/2022

Mesmo sem futebol na Globo hoje, quarta-feira em 29 de junho de 2022, acompanhe qual é a programação completa da emissora durante a manhã, tarde e a noite, ressaltando que a rede pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

04:00 Hora Um

06:00 Jornal Local

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo e a Rosa

15:30 Sessão da Tarde – Minions

17:05 Vale a Pena Ver De Novo – A Favorita

18:25 Além da Ilusão

19:10 Jornal Local

19:40 Cara e Coragem

20:30 Jornal Nacional

21:30 Pantanal

22:35 Especial LED Luz na Educação

23:20 Que História É Essa, Porchat?

00:25 Jornal da Globo

