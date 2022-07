Qual jogo vai passar na Globo hoje, domingo (24/07/2022)

Qual jogo vai passar na Globo hoje, domingo em 24 de julho de 2022? A emissora transmite três jogos da 19ª rodada do Brasileirão logo após o programa Pipoca da Ivete, a partir das 16h (horário de Brasília). Confira a programação completa da Globo e fique por dentro da agenda de futebol hoje.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

A Globo vai passar três jogos neste domingo, 24 de julho de 2022. Com início às 16h, horário de Brasília, a emissora escolheu confrontos da décima nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o fim do primeiro turno, para transmitir em diferentes estados do país. Mas qual jogo vai passar na Globo hoje?

O duelo entre Fluminense e RB Bragantino promete uma disputa acirrada na tarde deste domingo. Jogando em Volta Redonda, o elenco de Fernando Diniz está pronto para garantir os três pontos em mais uma partida com futebol de qualidade. O jogo vai passar nos estados de RJ, ES, PI, RN e PB, com narração de Luis Roberto.

Líder do Brasileirão, o Palmeiras recebe o Internacional no Allianz Parque para se firmar como o campeão do primeiro turno. O duelo será transmitido para todo o Brasil, menos para os estados de CE, RJ, ES, PI, RN e PB, com narração de Cléber Machado.

Fechando a programação de qual jogo vai passar na Globo hoje, o duelo entre Juventude e Ceará será transmitido apenas no estado do CE, ao vivo a partir das quatro horas da tarde. Ambas as equipes aparecem na parte de baixo da tabela, precisando dos três pontos mais do que nunca.

Palmeiras x Internacional – Brasileirão Série A

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Onde assistir: Globo (Menos CE, RJ, ES, PI, RN e PB) e Premiere

Juventude x Ceará – Brasileirão Série A

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Onde assistir: Globo (CE) e Premiere

Fluminense x RB Bragantino – Brasileirão Série A

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda

Onde assistir: Globo (RJ, ES, PI, RN e PB) e Premiere

Programação da Globo hoje

06:00 Santa Missa

06:50 Programação Local

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima – Aladdin

14:20 Pipoca da Ivete

15:50 Futebol

18:00 Domingão com Huck

20:30 Fantástico

23:25 Vai Que Cola

00:10 Domingo Maior – Desconhecido

