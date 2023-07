Qual jogo vai passar na Globo hoje em São Paulo? Futebol na quarta-feira, 12/7

Estado de São Paulo terá programação diferente do resto do Brasil

Quarta-feira é dia de futebol na TV aberta! Se você é torcedor e quer saber qual é o jogo da Globo hoje, 12 de julho, no estado de São Paulo, veja a programação atualizada. Atualmente, há 4 campeonatos em andamento: Brasileirão, Copa do Brasil, Sulamericana e Libertadores.

Tem jogo da Globo em São Paulo hoje?

A Globo no estado de São Paulo não vai transmitir jogo de futebol nesta quarta-feira, 12. Portanto, após o capítulo inédito da novela 'Terra e Paixão', a emissora exibe o filme 'Logan' no Cinema Especial às 21h20, horário de Brasília.

Para todos os outros estados do Brasil, a emissora transmite o jogo entre Athletico Paranaense e Flamengo, válido pelo jogo de volta nas quartas de final da Copa do Brasil.

Além de acompanhar o jogo da Globo ou o filme na TV, também dá para assistir de graça no GloboPlay, sem precisar de assinatura. Faça o cadastro na Conta Globo gratuitamente e, aí, clique na opção "Agora na TV". Espere a programação carregar e assista ao vivo a emissora.

Mas lembre-se que o sistema funciona de acordo com a sua localização, ou seja, quem mora em SP acompanha a programação paulista.

Qual é o próximo jogo de futebol na Globo?

O próximo jogo da Globo para o estado de São Paulo será o duelo entre Corinthians e América Mineiro no sábado, 15 de julho, válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil às 16h30, horário de Brasília.

O duelo acontece na Neo Química Arena, na capital paulista. O primeiro jogo terminou em 1 a 0 para o time mineiro, com gol de Juninho no primeiro tempo. O Coelho só precisa do empate para garantir a classificação enquanto o Timão precisa marcar dois gols ou mais.

O jogo será transmitido na Globo, Sportv, Premiere e no Amazon Prime para assinantes. A Globo ainda não divulgou a programação, mas é certo que a partida será exibida para SP por se tratar de um clube paulista.

