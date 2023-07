Convocação do Brasil vôlei feminino na fase final da Liga das Nações

Após a fase preliminar da Liga das Nações, a Seleção Brasileira vai enfrentar a China nas quartas de final de vôlei feminino. O treinador José Roberto Guimarães selecionou as catorze jogadoras que vão defender o Brasil em quadra na fase final do torneio. A seguir, veja a lista e quais são as novidades e os desfalques.

Lista de convocadas do Brasil vôlei feminino

Dezesseis jogadoras participaram das sessões de treinamento da Seleção em Dallas, nos Estados Unidos, mas somente catorze vão jogar oficialmente a competição. O técnico José Roberto Guimarães já inscrever as atletas para a fase final da Liga das Nações de vôlei feminino.

A base do time titular do Brasil para as quartas de final será: Macris, Rosamaria, Maiara Basso, Gabi, Thaisa, Carol e Natinha. A grande dúvida fica entre as líberos Natinha e Nyeme, já que o treinador utilizou ambas durante a terceira e última semana.

Outra dúvida fica com Rosamaria. A oposta/ponteira jogou contra a Itália, mas contra a Turquia foi Lorrayna quem entrou como titular. Tainara, a novata da fase final, também pode ser a principal contra a China.

Quais são as novidades do elenco?

As novidades são Kisy e Tainara, além de Gabi que continua com a titularidade após retornar na terceira semana do torneio.

Com apenas 23 anos, a oposta e ponteira Tainara, atleta do Praia Clube, vai representar a Seleção Brasileira na competição interacional. A jogadora foi medalha de prata no Mundial do ano passado com o Brasil e campeã da Superliga e do Sul-Americano de clubes este ano.

Quais são os desfalques do Brasil?

Por outro lado, Ana Cristina é um dos principais desfalques do Brasil depois de se machucar o joelho direito logo na primeira semana em treinamento e Lara, também em recuperação de lesão. Lorrayna e Lorena, que jogaram a terceira semana, também não vão participar da fase final.

Confira a convocação completa de José Roberto Guimarães para a Liga das Nações de vôlei feminino.

Levantadoras : Macris e Roberta

: Macris e Roberta Opostas/ponteiras : Rosamaria e Tainara

: Rosamaria e Tainara Opostas : Kisy

: Kisy Ponteiras : Gabi, Julia Bergmann, Maiara Basso e Pri Daroit

: Gabi, Julia Bergmann, Maiara Basso e Pri Daroit Centrais : Carol, Diana e Thaisa

: Carol, Diana e Thaisa Líberos: Natinha e Nyeme

Chaveamento da Liga das Nações

O Brasil de vôlei feminino já sabe quem vai enfrentar em cada uma das etapas da competição. A VNL utiliza o cruzamento olímpico para formar o chaveamento até a grande final da temporada. As quartas de final funcionarão da seguinte maneira: o primeiro colocado jogará contra o oitavo, o segundo diante do sétimo e daí por diante.

De um lado estão Polônia, Alemanha, Brasil e China e o outro estão Estados Unidos, Japão, Turquia e Itália. Por isso, a equipe feminina brasileira enfrentará a Polônia ou Alemanha na semifinal.

QUARTAS DE FINAL:

Polônia x Alemanha

Quarta-feira, 12/07 às 18h

Arlington, no Texas

Estados Unidos x Japão

Quarta-feira, 12/07 às 21h30

Arlington, no Texas

Brasil x China

Quinta-feira, 13/07 às12h30

Arlington, no Texas

Turquia x Itália

Quinta-feira, 13/07 às 16h

Arlington, no Texas

Desempenho do Brasil vôlei feminino na Liga das Nações

A Seleção Brasileira disputou três semanas preliminar na Liga das Nações de vôlei feminino. O time ganhou oito partidas mas perdeu quatro contra a China, Estados Unidos, Canadá e Turquia.

Mesmo com os resultados negativos, o grupo terminou em quarto lugar na classificação com 24 pontos. Seguindo o cruzamento olímpico, ficou determinado que o Brasil enfrentará a China nas quartas de final.

Primeira semana (Nagoya, no Japão)

31/05 – Brasil 2 x 3 China

01/06 – Brasil 3 x 0 Holanda

03/06 – Brasil 3 x 1 República Dominicana

04/06 – Brasil 3 x 0 Croácia

Segunda semana (Brasília, no Brasil)

14/06 – Brasil 3 x 0 Coréia do Sul

15/06 – Brasil 3 x 2 Sérvia

17/06 – Brasil 3 x 1 Alemanha

18/06 – Brasil 0 x 3 Estados Unidos

Terceira semana (Bangkok, na Tailândia)

28/06 – Brasil 3 x 2 Itália

29/06 – Brasil 2 x 3 Canadá

30/06 – Brasil 0 x 3 Turquia

02/07 – Brasil 3 x 0 Tailândia

