Horário jogo do Brasil vôlei feminino: Brasil x China amanhã (13/07)

A Seleção Brasileira entra nas quartas de final da Liga das Nações nesta quinta, 13 de julho, em partida contra a China. O jogo do Brasil vôlei feminino vai começar às 12h30, horário de Brasília, e tem transmissão ao vivo para todo o país.

Onde assistir o jogo do Brasil vôlei feminino contra a China

A partida entre Tailândia e Brasil será transmitida no SporTV 2 nesta quinta-feira ao vivo. Nenhuma emissora da televisão aberta exibe o duelo.

Quem tem o pacote 'GloboPlay + canais ao vivo' pode acompanhar na plataforma ao vivo a retransmissão do canal e assistir o jogo do Brasil vôlei feminino hoje.

Horário: 12h30 (horário de Brasília)

Local: Texas, Estados Unidos

Onde assistir jogo do Brasil vôlei feminino hoje: SporTV 2

Como funciona a fase eliminatória da Liga das Nações?

Oito seleções disputam o mata-mata da Liga das Nações de vôlei feminino. Com exceção dos Estados Unidos, que possui a vaga reservada por sediar os confrontos em Arlington, no Texas, os sete primeiros da tabela geral se classificam para as quartas de final. Caso as americanas terminem a primeira fase entre os sete, a vaga se abre para o oitavo lugar.

De acordo com o regulamento da VNL, o chaveamento das quartas é definido da seguinte maneira: o primeiro colocado joga contra o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo colocado, o terceiro disputa diante do sexto e assim sucessivamente.

Todos os jogos eliminatórias são únicos, ou seja, quem perde está fora. Os ganhadores avançam para a semifinal, marcada para 15 de julho, em Arlington. Daí, os vencedores se classificam para a final enquanto os perdedores vão para a disputa do bronze.

A final está marcada para 16 de julho, domingo, às 19h30, horário de Brasília.

