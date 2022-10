Qual jogo vai passar na Globo hoje? Futebol no domingo ao vivo – 09/10

Qual jogo vai passar na Globo hoje? Futebol no domingo ao vivo – 09/10

Hoje, 9 de outubro, três jogos do Campeonato Brasileiro serão transmitidos ao vivo para todo o Brasil na Rede Globo, a partir das 16h (Horário de Brasília), logo após o especial ‘Ivete e os Mascarados’. Saiba qual jogo vai passar na Globo hoje e qual é a programação do canal.

Qual jogo vai passar na Globo hoje

Se prepare torcedor, porque a Globo vai transmitir três jogões de futebol neste domingo, 9 de outubro, por todos os estados do Brasil!

Estamos na reta final da temporada. Falta pouco para saber quem serão os campeões na Série A e B, além das vagas em competições internacionais na primeira divisão. Na segunda divisão, restam apenas três chances de acesso.

O duelo entre Sport e Cruzeiro, na Série B do Brasileirão, fecha a 34ª rodada neste fim de semana. A Raposa já está garantida com o acesso, enquanto o Leão da Ilha briga para retornar até a elite. A partida será transmitida na Globo de MG e PE, com narração de Rembrandt Junior e comentários de Cabral Neto, Danny Morais e Fernanda Colombo.

Na 31ª rodada da Série A do Brasileirão, Fortaleza e Avaí se enfrentam na Arena Castelão com transmissão para todo o estado do CE. Antero Neto conta a história da partida e André Rocha e Daniel Almeida comentam.

Para fechar a rodada de transmissões da Globo, o jogo do São Paulo e Botafogo será exibido para todo o Brasil, com exceção dos estados de MG, PE e CE, com narração de Cléber Machado e comentários de Ana Thaís Matos, Caio Ribeiro e Sálvio Spinola.

Agora que você já sabe qual jogo vai passar na Globo hoje, confira todos os detalhes dos jogos.

Sport x Cruzeiro – Série B do Brasileirão

Domingo, 09/10 às 16h (Globo MG e PE, SporTV e Globoplay)

Estádio Ilha do Retiro, em Pernambuco.

São Paulo x Botafogo – Série A do Brasileirão

Domingo, 09/10 às 16h (Globo, SporTV e Globoplay)

Estádio do Morumbi, em São Paulo.

Fortaleza x Avaí – Série A do Brasileirão

Domingo, 09/10 às 16h (Globo CE, SporTV e Globoplay)

Arena Castelão, em Fortaleza.

> Propaganda eleitoral do 2º turno começa hoje; veja novos horários

Programação da Globo hoje

Com o futebol de domingo na programação da Globo hoje, a emissora fez pequenas alterações para transmitir os jogos. É importante ficar atento porque a rede pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

06:00 Santa Missa

06:50 Programação Local

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima – De Repente Uma Família

14:25: Ivete e os Mascarados

15:50 Futebol

18:00 Domingão com Huck

20:45 Fantástico

23:40 Vai Que Cola

00:25 Domingo Maior – Segurança em Risco

+ Taça das Favelas campeão SP 2022: Paraisópolis vence no feminino

Quais são os jogos do Campeonato Brasileiro hoje?

Além dos três confrontos com transmissão ao vivo na Rede Globo, outros quatro confrontos nas duas divisões também serão realizados neste domingo. Pela Série A, o destaque fica para o encontro de Fluminense e América Mineiro.

Confira os horários e os jogos de hoje.

Brasileirão Série A

11h – Internacional x Goiás (Premiere)

16h – São Paulo x Botafogo (Globo e Premiere)

16h – Fortaleza x Avaí (Globo e Premiere)

18h – Atlético MG x Ceará (Premiere)

18h – Coritiba x RB Bragantino (Premiere)

18h – Fluminense x América MG (SporTV e Premiere)

Brasileirão Série B

16h – Sport x Cruzeiro (Globo, SporTV e Premiere)

+ Resultado da Fórmula 1 hoje: Verstappen é campeão da F1 em 2022