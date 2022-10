Qual o jogo de hoje na Globo ao vivo, domingo – 23/10/2022

A Globo transmite ao vivo neste domingo, 23 de outubro, três partidas por todo o Brasil na reta final da temporada. Os confrontos começam às quatro da tarde (horário de Brasília), logo após o programa ‘Família Paraíso’. Saiba qual o jogo de hoje na Globo e como assistir.

Veja qual vai ser o jogo de hoje na Globo no seu estado

A Globo vai passar três jogos de futebol hoje, entre eles Fluminense x Botafogo, Juventude x São Paulo, e Náutico x Grêmio.

Como é a dona dos direitos de transmissão da Série A e B no Campeonato Brasileiro, é a emissora carioca quem transmite os jogos aos domingos por todo o Brasil. Pela primeira divisão dois jogos vão ser disputados, enquanto o Grêmio pode garantir o acesso na rodada da Série B.

Fluminense x Botafogo – Série A do Brasileirão

Domingo, 23/10 às 16h (Globo menos para SP, RS, PR, MT e MS), Premiere e GloboPlay

33ª rodada

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Juventude x São Paulo – Série A do Brasileirão

Domingo, 23/10 às 16h (Globo SP, PR, MT e MS), Premiere e GloboPlay

33ª rodada

Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Náutico x Grêmio – Série B do Brasileirão

Domingo, 23/10 às 16h (Globo RS), Sportv, Premiere e GloboPlay

36ª rodada

Estádio dos Aflitos, em Recife

Como assistir a Globo pelo celular?

Para assistir a TV Globo no celular é só acessar o GloboPlay de graça. Sim, a plataforma disponibiliza a retransmissão da emissora carioca também para o streaming aqueles que não são assinantes.

Baixe o aplicativo no celular, tablet, computador ou smartv, cadastre-se com o email e a senha no site da Globo, procure pela opção “Agora na TV” no menu e escolha a opção Globo. Lembre-se que a plataforma funciona de acordo com a sua localização, portanto se você mora no RS, vai assistir ao jogo que está passando no canal.

Se preferir, também dá para ter acesso pelo navegador no site www.globoplay.globo.com. O sistema de uso é o mesmo, basta inserir o email ou até mesmo a conta do Facebook, Google ou Apple para assistir ao conteúdo completo.

Jogos da rodada do Brasileirão hoje

Além dos dois jogos que vão passar na Globo, a 33ª rodada do Brasileiro na Série A também apresenta outros três embates neste domingo.

Já na segunda divisão apenas o jogo do Grêmio é que ocorre.

16h – Fluminense x Botafogo

16h – Juventude x São Paulo

18h – Coritiba x Internacional

18h – Atlético GO x Ceará

18h – Cuiabá x Goiás

