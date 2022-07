Qual jogo vai passar na Globo hoje? Programação de domingo (31/7)

Para não perder nenhum lance, o torcedor quer saber qual jogo vai passar na Globo hoje? Uma agenda lotada de futebol está disponível neste domingo, 31 de julho. A emissora carioca transmite quatro partidas do Brasileirão entre três divisões logo após o programa Pipoca da Ivete, às 16h (Horário de Brasília). Confira a programação completa da Globo hoje.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

A Globo vai passar quatro jogos hoje, domingo em 31 de julho de 2022. Os confrontos são válidos pelo Brasileirão, entre as divisões A, B e C ao vivo para todo o Brasil. Mas qual jogo vai passar na Globo hoje?

Pela primeira divisão do Brasileirão, a emissora carioca exibe o duelo entre Internacional e Atlético Mineiro, com promessa de bom futebol. Ambas as equipes estão na parte de cima da tabela e precisam dos três pontos. O jogo vai passar nos estados de RS, MG, PR e PE. Rogério Corrêa narra a partida, com comentários de Henrique Fernandes e Janette Arcanjo.

Outro jogo pela Série A é entre Athletico e São Paulo. O encontro é muito esperado por torcedores porque as equipes compartilham uma pequena rivalidade no futebol. Agora, é hora de saber quem vai levar a melhor no segundo turno. A partida será transmitida para os estados do SP, PA, CE, AL, MT, MS, TO e GO, com narração de Cléber Machado e comentários de Caio Ribeiro, Ricardinho e Sálvio Spinola.

Pela Série B do Brasileirão, Vasco e Chapecoense protagonizam forte duelo neste domingo. A transmissão será feita para os estados de RJ, SC, AP, RR, AC, RO, AM, MA, PI, RN, PB, SE, ES e DF, com narração de Luís Roberto, com comentários de Roger Flores, Junior e Paulo César de Oliveira. É importante o torcedor ficar atento para não perder nenhum detalhe.

A novidade do domingo fica por conta do jogo entre Vitória e ABC, pela Série C do Brasileirão. Enquanto um briga pela liderança, o outro quer se afastar da zona de rebaixamento. A partida é válida pela décima sétima rodada e tem transmissão da Globo no estado de BA.

Internacional x Atlético MG – Brasileirão Série A

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

Onde assistir: Globo (RS, MG, PR e PE) e Premiere

Athletico PR x São Paulo – Brasileirão Série A

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná

Onde assistir: Globo (SP, PA, CE, AL, MT, MS, TO e GO) e Premiere

Vasco x Chapecoense – Brasileirão Série B

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo (RJ, SC, AP, RR, AC, RO, AM, MA, PI, RN, PB, SE, ES e DF) e Premiere

Vitória x ABC – Brasileirão Série C

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador, na Bahia

Onde assistir: Globo (BA) e DAZN

Como assistir Globo online hoje

Para o torcedor que não pode assistir o futebol da Globo pela televisão, a opção é acompanhar online e sem pagar nada.

Basta acessar o site do Globo Play (www.globoplay.globo.com), fazer o login com e-mail e senha do portal da Globo ou se cadastrar de graça. Depois, clicar no “Agora na TV”, escolher o canal da Globo e assistir ao vivo.

É importante ressaltar que o site exibe a emissora da localização, ou seja, se o torcedor mora em Goiás, o site exibe a Globo do estado, com a programação.

Programação da Globo hoje

Além de conferir qual jogo vai passar na Globo hoje, a programação da emissora está disponível neste domingo, 31 de julho, para o torcedor ficar de olho entre os horários e assim não perder nada.

Lembrando que a rede pode mudar de acordo com cada estado.

06:00 Santa Missa

06:50 Programação Local

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima – Os Farofeiros

14:20 Pipoca da Ivete

15:50 Futebol

18:00 Domingão com Huck

20:30 Fantástico

23:25 Vai Que Cola

00:10 Domingo Maior – A Vingança

01:50 Faixa da Madrugada

