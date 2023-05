Qual jogo vai passar na Globo hoje, domingo? (14/05)

Emissora já preparou a programação neste domingo, 14 de maio, para todos os estados do Brasil

Em dia de futebol, o torcedor quer saber qual jogo vai passar na Globo hoje? Neste domingo de Dia das Mães, 14 de maio, é dia de confrontos de futebol com transmissão ao vivo pela emissora em todos os estados do Brasil. Após o The Voice Kids, fique de olho e veja a seguir a programação da Globo hoje.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

Corinthians x São Paulo

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: TV Globo e Premiere

Vasco x Santos

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio São Januário

Onde assistir: TV Globo e Premiere

Grêmio x Fortaleza

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Onde assistir: TV Globo e Premiere

Programação da Globo hoje - 14/05/2023

Acompanhe qual é a programação completa da emissora durante a manhã, tarde e a noite, ressaltando que a rede pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

04:20 Corujão II - Dirty Dancing - Ritmo Quente

06:00 Santa Missa

06:50 Globo Comunidade

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima - Extraordinário

14:20 The Voice Kids

15:40 Futebol

18:05 Domingão Com Huck

20:30 Fantástico

23:25 Vai Que Cola

00:10 Domingo Maior - Kingsman: O Círculo Dourado

02:05 Cinemaço - Elysium