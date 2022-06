Qual jogo vai passar na Globo hoje; programação de quarta-feira (08/06)

Hoje é dia de futebol na TV Globo! Nesta quarta-feira, 8 de junho, a emissora vai transmitir três opções de confrontos pela Série A e também a Série B do Brasileirão ao vivo e totalmente de graça em diferentes rodadas. Após o capítulo inédito da novela Pantanal, a partir das 21h20 (horário de Brasília), saiba qual jogo vai passar na Globo hoje.

Qual jogo vai passar na Globo hoje nesta quarta-feira?

Três jogos vão passar na TV Globo hoje, quarta-feira em 8 de junho, pelo Brasileirão na Série A e na Série B a partir das 21h20, horário de Brasília.

Pela décima rodada da Série A, dois jogos serão transmitidos pela Globo. O embate entre Santos e Internacional vai passar somente nos estados de SP, RS, SC, PR, MT e MS, além do Premiere. A transmissão na TV aberta fica por conta de Cléber Machado, com comentários de Caio Ribeiro, Ricardinho e Salvio Spinola.

No mesmo horário, pelo resto do Brasil, o confronto entre Fluminense e Atlético Mineiro promete agitar a programação da emissora com duas grandes equipes em campo. Luís Roberto vai comandar o microfone, enquanto Fabio Junior, Roger Flores e Sandro Meira Ricci comentam.

Por fim, o confronto entre Bahia e Sport, na décima primeira rodada da Série B, também vai passar ao vivo na TV Globo nos estados da BA e PE. A narração é de Rogério Correa, com comentários de Cabral Neto, Gustavo Castelluci e Janette Arcanjo.

Santos x Internacional

Horário: 21h30

Local: Vila Belmiro

Onde assistir: Globo (SP, RS, SC, PR, MT e MS) e Premiere

Narração: Cléber Machado com Caio Ribeiro, Ricardinho e Salvio Spinola. No canal Premiere a narração é de DanDan Pereira, com comentários de Pedrinho e Conrado Santana.

Fluminense x Atlético MG

Horário: 21h30

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo (menos para os estados de BA, PE, SP, RS, SC, PR, MT e MS) e Premiere

Narração: Luís Roberto com comentários de Fabio Junior, Roger Flores e Sandro Meira Ricci. No Premiere a narração é de Júlio Oliveira com PC Vasconcellos e Petkovic.

Bahia x Sport

Horário: 21h30

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Onde assistir: Globo (BA, PE), SporTV e Premiere

Narração: Cabral Neto, com comentários de Gustavo Castelluci e Janette Arcanjo. Pelo SporTV/Premiere, a narração é de Renata Silveira com comentários de Grafite e Sérgio Xavier.

Programação da TV Globo hoje

É dia de futebol na Globo hoje. Confira a programação completa da emissora nesta quarta-feira, 8 de junho de 2022. É importante ressaltar que a rede pode sofrer alterações de acordo com cada estado do país. Por isso fique atento.

04:00 Hora Um

06:00 Jornal Local

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo e a Rosa

15:30 Sessão da Tarde – A Última Palavra

17:05 Vale a Pena Ver De Novo – A Favorita

18:05 Além da Ilusão

18:45 Jornal Local

19:15 Cara e Coragem

20:00 Jornal Nacional

20:35 Pantanal

21:20 Futebol

23:30 Segue o Jogo

23:45 Que História É Essa, Porchat?

00:30 Jornal da Globo

