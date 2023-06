Qual jogo vai passar na Globo hoje, quarta-feira – 07/06/2023

Quarta-feira é o tradicional dia de futebol na tela da Globo, mas qual jogo vai passar na emissora? Hoje, 07 de junho, o canal da televisão aberta vai exibir duas partidas da quinta rodada da Libertadores. Confira o horário e como assistir cada um dos jogos.

Qual jogo vai passar na Globo hoje

Qual jogo vai passar na Globo? A emissora transmite na TV aberta o jogo do Palmeiras contra o Barcelona do Equador e do Fluminense diante do River Plate pela Libertadores nesta quarta-feira. Os compromissos são válidos pela quinta rodada da fase de grupos e a transmissão da emissora é 100% gratuita para todo o Brasil.

A cobertura dos jogos de futebol na Globo começam às 21h20, horário de Brasília, após o capítulo inédito da novela “Terra e Paixão”.

Palmeiras x Barcelona de Guayaquill

O Verdão pode se classificar para as oitavas de final nesta quarta-feira se empatar ou vencer o Barcelona de Guayaquill. O confronto começa às 21h30, no Allianz Parque, e terá transmissão da Globo.

A cobertura será para os estados de SP, PR, MG (exceto Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba, Araxá e Ituiutaba), MT, MS, AL, CE, PA e DF com narração de Everaldo Marques e análises de Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro.

River Plate x Fluminense

O Fluminense visita o River Plate, na Argentina, pela quinta rodada da Libertadores nesta quarta. O duelo será transmitido a partir das 21h30 para os estados de RJ, RS, SC, ES, GO, TO, BA, SE, PE, PB, RN, PI, MA, AM, RO, RR, AP, AC e as cidades mineiras Juiz de Fora, Uberlândia, Ituiutaba, Uberaba e Araxá.

Luis Roberto, prata da casa, vai narrar o jogo do Fluminense com os comentaristas Diego Ribas e Roger Flores.

Se empatar com o River, o Tricolor das Laranjeiras se classifica para as oitavas de final.

Como assistir a emissora online?

Prefere acompanhar o futebol no celular? Dá para curtir a programação em tempo real da emissora direito do GloboPlay, serviço de streaming do grupo Globo, sem precisar ser assinante.

Por tratar-se de um canal da TV aberta, a plataforma retransmite o sinal da emissora ao vivo para todos os brasileiros. Basta acessar o site (www.globoplay.globo.com), clicar em “Entrar” e acessar a sua conta no Conta Globo. Para se cadastrar preenche com o nome completo, email, senha ou entre com o Facebook.

Assim que finalizar o cadastro, clique em “Agora na TV” e assista a programação ao vivo. Lembre-se que o GloboPlay funciona de acordo com a localização, portanto quem mora em SP acompanha a grade do estado.

O GloboPlay está disponível no computador, celular, tablet, videogame e smartv.

+ Sessão da Tarde da semana

Programação da Globo hoje

Com futebol na grade da emissora, confira a programação completa nesta quarta-feira para não perder nenhum lance.

04:00 Hora Um

06:00 Jornal Local

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV

13:00 GE

13:25 Jornal Hoje

14:45 Chocolate com Pimenta

15:30 Sessão Da Tarde – Os Últimos Na Terra

17:05 Vale a Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas

18:05 Amor Perfeito

18:45 Jornal Local

19:15 Vai Na Fé

20:00 Jornal Nacional

20:30 Terra e Paixão

21:15 Futebol

23:30 Segue O Jogo

23:45 Que História É Essa Porchat?

00:30 Jornal

01:20 Conversa com Bial

Leia também:

Copa do Brasil 2023: tabela de jogos das quartas de final após o sorteio