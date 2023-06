Sessão da Tarde da semana: filmes entre 5 e 9 de junho

Filmes vão ao ar após Chocolate com Pimenta

A programação da Sessão da Tarde da semana conta com filmes de comédia, animação e aventura. Ao longo dos próximos dias, serão exibidos longas como Os Smurfs (2011) e A Volta do Todo Poderoso (2007), sucessos do cinema mundial. Confira a lista completa.

Segunda-feira, 5 de junho – O Grande Milagre (2012) | Sessão da Tarde da semana

A semana começa com a exibição do filme O Grande Milagre, dirigido por Ken Kwapis. O longa se passa em 1989, quando uma família de baleias fica presa sob o gelo do ártico.

Inconformado com a situação, o repórter Adam Carlson começa uma verdadeira batalha ao lado de Rachel Kramer, ativista do Greenpeace, para salvar os animais da espécie baleia-cinzenta, mobilizando os nativos da região, funcionários de empresas petrolíferas e até inimigos duramte a Guerra Fria, com os americanos e russos.

Título Original: Big Miracle

Elenco: Kristen Bell, Drew Barrymore, John Krasinski, Dermot Mulroney

Dubladores: Rachel Kramer: Miriam Ficher/ Jill Jerard: Priscila Amorim/ J. W. Mcgraw: Júlio Chaves/ Adam Carlson: Marcelo Garcia/ Pat Lafayette: Jorge Lucas/ Kelly Meyers: Sílvia Goiabeira.

Direção: Ken Kwapis

Nacionalidade: Americana e inglesa

Horário: 15h30, horário de Brasília

Terça-feira, 6 de junho – A Volta do Todo Poderoso (2007)

O filme da Sessão da Tarde da semana de terça é A Volta do Todo Poderoso. O protagonista Evan Baxter, âncora de um telejornal de Buffalo, é eleito como congressista e se muda com a família para Washington.

Quando se instala em sua nova casa, ele passa a receber estranhas encomendas, que incluem ferramentas e grandes quantidades de madeira. O homem não entende o que aquilo quer dizer em um primeiro moimento, até que Deus aparece para ele e lhe dá a missão de construir uma arca para uma inundação que está por vir. Apesar de resistir aceitar o chamado em um primeiro momento, ele faz o que lhe foi pedido.

Título Original: Even Almighty

Elenco: Graham Phillips; Jimmy Bennett; John Goodman; Johnny Simmons; Jonah Hill; Lauren Graham; Morgan Freeman; Wanda Sykes

Dubladores: Alexandre Moreno; Carla Pompilio; Dário De Castro; Felipe Drummond; Luciano Monteiro; Marcelo Garcia; Matheus Périssé; Mauro Ramos; Sheila Dorfman

Direção: Tom Shadyac

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

Quarta-feira, 7 de junho – Os Últimos na Terra (2015) |

Sessão da Tarde da semana

Na quarta, o público assiste ao filme Os Últimos na Terra, dirigido por Craig Zobel. A protagonista Ann acredita ser a única sobrevivente no planeta depois de uma guerra nuclear em uma pequena cidade nos Estados Unidos, até que encontra o cientista John.

Os dois passam a viver juntos, mas a relação fica estremecida quando Caleb, outro sobrevivente, é encontrado por eles. O rapaz passa a tentar conquistar Ann, mas John não vai gostar da aproximação do rapaz.

Título Original: Z For Zachariah

Elenco: Chiwetel Ejiofor; Chris Pine; Margot Robbie

Dubladores: Duda Ribeiro; Flávia Saddy; Fábio Azevedo

Direção: Craig Zobel

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

Quinta-feira, 8 de junho – Os Smurfs (2011)

A Sessão da Tarde da semana exibe a animação Os Smurfs na quinta, o primeiro filme da franquia de sucesso das criaturinhas azuis. Papai Smurf, Smurfette, Ranzinza, Corajoso e Gênio entram por um caminho errado enquanto tentam se salvar de Gargamel e seu gato, Cruel, que encontram a Vila Encantada.

Seguindo por um portal que os levam para o mundo dos humanos, eles acabam indo parar em Nova York. Perdido na grande cidade, Desastrado acaba em uma caixa que é levada por Patrick para a sua casa, o que faz com seus amigos entrem uma missão para resgatá-lo.

Título Original: The Smurfs

Elenco: Hank Azaria, Katy Perry, Jonathan Winters, Neil Patrick Harris

Dubladores: Patrick Winslow: Marcelo Garcia/ Grace Winslo: Adriana Torres/ Odile: Mabel Cezar/ Henri: Reinaldo Pimenta/ Gargamel: Márcio Simões.

Direção: Raja Gosnell

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

Sexta-feira, 9 de junho – Patrick: Aprendendo a Amar (2018) | Sessão da Tarde da semana

A semana termina com a exibição de Patrick: Aprendendo a Amar (2018) na sexta. O longa conta a história de Sarah, uma jovem cuja vida é um desastre. A última coisa que ela precisa é de alguém para cuidar.

No entanto, Sarah tem uma grande surpresa quando recebe a missão de sua avó de cuidar de Patrick, um cachorro muito mimado deixado pela idosa como legado. O novo mascote irá desafiá-la diariamente, ao mesmo tempo que se torna seu melhor amigo.

Título Original: Patrick

Elenco: Beattie Edmondson, Jason Lewis, Rupert Evans, Sam Fletcher

Direção: Mandie Fletcher

Nacionalidade: Inglesa

Horário: 15h30, horário de Brasília

Outros filmes na Globo esta semana

Segunda-feira (05/06)

Tela Quente exibe Ford vs Ferrari (2019)

Horário: 22h25, horário de Brasília, após Terra e Paixão

Sexta-feira (09/06)

Sessão Globolay exibe The Equalizer – A Protetora (2021)

Horário: 23h15, horário de Brasília, após o Globo Repórter

