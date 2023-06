Copa do Brasil 2023: tabela de jogos das quartas de final após o sorteio

O sorteio da CBF definiu os jogos das quartas de final da Copa do Brasil nesta terça-feira, 06 de junho, no Rio de Janeiro, na sede da entidade. Oito clubes disputam a fase eliminatória da competição de futebol. Confira os jogos e as informações de cada combate.

Jogos das quartas de final da Copa do Brasil 2023

Flamengo, Corinthians, América Mineiro, Grêmio, São Paulo, Athletico Paranaense, Palmeiras e Bahia disputarão as quartas de final da Copa do Brasil 2023.

Com o sorteio realizado, os quatro jogos da fase eliminatória foram definidos. O destaque fica para o confronto entre Palmeiras e São Paulo e também Athletico Paranaense contra o Flamengo.

As quartas de final serão jogadas na primeira e segunda semana de julho, 05 até 13 de julho. Na temporada passada, os confrontos aconteceram na quarta e quinta-feira.

Corinthians x América MG

Enquanto o América começou a jogar a Copa do Brasil na primeira fase, o Corinthians estreou apenas na terceira fase da competição. O Coelho passou por Tocantinópolis, Santa Cruz, Nova Iguaçu e Internacional nas oitavas de final.

Já o Timão superou o Remo nos pênaltis pela terceira fase e o Atlético Mineiro também nas cobranças após o empate na soma dos placares.

Jogo de ida: 05 ou 06 de julho no Estádio Independência

Jogo de volta: 12 ou 13 de julho na Neo Química Arena

Palmeiras x São Paulo

O clássico paulista é o destaque das quartas de final. O Verdão busca o quinto troféu enquanto o São Paulo quer o título inédito na sua história. Os dois estrearam na terceira fase.

O Palmeiras venceu o Tombense na terceira fase e o Fortaleza nas oitavas. Já o Tricolor passou pelo Ituano e depois o Sport nos pênaltis pelas oitavas de final.

Jogo de ida: 05 ou 06 de julho no Estádio do Morumbi

Jogo de volta: 12 ou 13 de julho no Allianz Parque

Grêmio x Bahia

Tanto Grêmio como Bahia começaram a jogar na primeira fase da Copa do Brasil, ou seja, tiveram um longo caminho até chegarem aqui. O Tricolor Gaúcho venceu o Campinense, Ferroviário, ABC e o Cruzeiro nas oitavas de final.

Já o Bahia passou pelo Jacuipense, Camboriú, Volta Redonda e Santos.

Jogo de ida: 05 ou 06 de julho na Arena Fonte Nova

Jogo de volta: 12 ou 13 de julho na Arena do Grêmio

Flamengo x Athletico PR

Para o Flamengo, atual campeão, reencontrar o Athletico será um grande desafio. Os dois estrearam na terceira fase, onde o Rubro-Negro passou pelo Maringá e o Fluminense. O Athletico venceu o CRB e o Botafogo nas oitavas de final.

Jogo de ida: 05 ou 06 de julho no Estádio do Maracanã

Jogo de volta: 12 ou 13 de julho na Arena da Baixada

Chaveamento da Copa do Brasil

Além de determinar cada um dos confrontos das quartas de final, o sorteio da CBF também formou o chaveamento até a final da Copa do Brasil na temporada e os mandos de campo.

Todos os oito times ocuparam o mesmo pote no sorteio, sem restrições.

QUARTAS DE FINAL:

Corinthians x América MG (1)

Palmeiras x São Paulo (2)

Grêmio x Bahia (3)

Flamengo x Athletico PR (4)

SEMIFINAL:

Vencedor das quartas 1 x Vencedor das quartas 2

Vencedor das quartas 3 x Vencedor das quartas 4

FINAL:

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Quem é o atual campeão da Copa do Brasil?

O Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil. O time carioca conquistou a quarta taça da sua história ao vencer o Corinthians nos pênaltis

O grupo da Gávea estreou na terceira fase contra o Altos, do Piauí. O Fla venceu o primeiro jogo por 2 x 1, enquanto na volta garantiu o triunfo por 2 x 0, no Maracanã. Classificado para as oitavas de final, enfrentou o Atlético Mineiro onde, no agregado, ganhou do Galo por 3 x 2.

Já nas quartas de final passou pelo Athletico Paranaense por 1 x 0 no segundo jogo após o empate sem gols no Maracanã, no primeiro jogo. Nas semifinais, o clube carioca passou facilmente pelo São Paulo, 4 x 1 no agregado.

Na final, disputada em duas mãos, Corinthians e Flamengo não saíram do zero a zero no primeiro jogo. Na volta, o empate em 1 x 1 com gols de Pedro e Giuliano levou para os pênaltis, com a vitória do Rubro-Negro por 6 x 5.

