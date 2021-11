Qual jogo vai passar na Globo hoje, quarta-feira? (24/11)

Qual jogo vai passar na Globo hoje? Dois confrontos de rodadas distintas serão transmitidos nesta quarta-feira, 24 de novembro de 2021, logo após o capítulo de Um Lugar ao Sol, a partir das 21h30. Confira qual jogo vai passar em seu estado e como assistir ao vivo.

Qual é o jogo que vai passar na Globo hoje?

Dois jogos vão passar na Globo nesta quarta-feira, 24 de novembro. O encontro do atual campeão da Sul-Americana, Athletico-PR, com o São Paulo no Estádio do Morumbi pela 34ª rodada do Brasileirão vai dominar a tela da Globo nos estados de SP, PR, PE, CE, AL, MT, MS e DF. O duelo tem início às 21h horas e 30 minutos, no horário de Brasília.

Além disso, outro jogo também terá transmissão. O duelo entre Fluminense e Internacional pela 35ª rodada do Brasileiro Série A marca a disputa acirrada por uma vaga na Libertadores também com início às 21h30 seguindo o horário de Brasília. O embate vai passar na Globo, menos nos estados anteriormente citados.

São Paulo x Athletico-PR – 21h30 – Globo (SP, PR, PE, CE, AL, MT, MS, DF) e Portal GE

– 21h30 – Globo (SP, PR, PE, CE, AL, MT, MS, DF) e Portal GE Fluminense x Internacional – 21h30 – Globo (RJ, RS, AC, AP, AM, BA, ES, GO, MA, MG, PA, PB, PI, RN, RO, RR, SC, SE, TO), SporTV e Premiere

Programação da Globo hoje – Quarta-feira, 24/11/2021

Confira toda a programação da Rede Globo nesta quarta-feira e saiba quando vai começar o futebol ao vivo não perder nenhum lance das partidas que serão exibidas hoje. Lembrando que a programação pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

15:00 Sessão da Tarde – A Creche do Papai

16:45 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

17:35 Malhação – Sonhos

18:05 Nos Tempos do Imperador

18:45 Praça TV – 2ª Edição

19:15 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:00 Jornal Nacional

20:35 Um Lugar ao Sol

21:20 Futebol – Brasileirão

23:30 Segue o Jogo

23:45 Jornal da Globo

00:35 Conversa com Bial

01:15 Corujão I – Eu, a Vó e a Boi

02:30 Corujão II – Ponte dos Espiões

