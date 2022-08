Qual jogo vai passar na Globo hoje, quarta-feira? (31/08)

É dia de futebol! Nesta quarta-feira, 31 de agosto, o torcedor quer saber qual jogo vai passar na Globo hoje para poder acompanhar toda a programação da emissora. A semifinal da Libertadores começou, enquanto não tem rodada do Brasileirão no meio da semana. Confira a programação completa e o que vai passar no canal.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

A Globo não vai passar jogo de futebol hoje, quarta-feira em 31 de agosto de 2022. Com a rodada da semifinal da Libertadores, campeonato que a emissora não tem os direitos de imagem, a emissora não transmite nenhum confronto durante a semana. Pelo Brasileirão, a rodada só será retomada no fim de semana.

Após o episódio inédito da novela Pantanal, a Globo exibe para todo o Brasil a sessão “Cinema Especial”, com o filme Jumanji: Próxima Fase, a partir das 23h05 (horário de Brasília). De acordo com a sinopse disponível no site da emissora, o filme contra a história de quatro amigos, Smolder Bravestone, Moose Finbar, Shelly Oberon e Ruby Roundhouse, que retornam para Jumanji para buscar um de seus colegas. Eles terão que desvendar novos mistérios e regiões desconhecidas.

Durante a semana, a rodada da Copa Sul-Americana e Libertadores acontecem. Por isso a programação de futebol da Globo será retomada apenas no fim de semana, durante o domingo.

Qual é o próximo jogo na Globo?

O futebol na Globo volta no fim de semana, com a realização da 25ª rodada do Brasileirão Série A, com dois jogos sendo transmitidos ao vivo, mas em diferentes estados. Além disso, um embate da Série B também vai passar ao vivo.

Pela Série B, o jogo do Cruzeiro e Criciúma será transmitido apenas para os estados de MG e SC, enquanto a narração e a equipe de transmissão ainda será definida pela própria emissora.

Já pela Série A do Brasileirão, os jogos entre Corinthians e Internacional, e Fortaleza e Botafogo ganham espaço na tela da TV Globo.

Corinthians x Internacional – Série A

Fortaleza x Botafogo – Série A

Cruzeiro x Criciúma – Série B

Programação hoje

Agora que você já sabe qual jogo vai passar na Globo hoje, terça-feira em 31 de agosto, também confere qual é a programação completa da emissora.

Sem jogos de futebol, a rede pode sofrer alterações em cada estado do país.

04:00 Hora Um

06:00 Jornal Local

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro

10:40 Mais Você

11:45 Praça TV

12:40 Globo Esport

13:00 Horário Político

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo e a Rosa

15:30 Sessão da Tarde – Muito Bem Acompanhada

16:55 Vale a Pena Ver De Novo – A Favorita

18:20 Mar do Sertão

19:10 Jornal Local

19:35 Cara e Coragem

20:30 Horário Político

20:55 Jornal Nacional

21:55 Pantanal

23:05 Cinema Especial – Jumanji: Próxima Fase

01:00 Que História É Essa, Porchat?

01:45 Jornal da Globo

