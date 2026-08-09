Qual jogo vai passar na Globo hoje? Veja a programação deste domingo, 9 de agosto
Emissora vai passar três jogos neste domingo
Quem quer saber qual jogo vai passar na Globo hoje, domingo, 9 de agosto de 2026, terá uma programação com partidas do Campeonato Brasileiro. A emissora transmite jogos da Série A e da Série B em diferentes regiões do país, com início às 16h.
A principal atração da tarde é Palmeiras x Internacional, pelo Campeonato Brasileiro Série A, com transmissão da Globo para São Paulo e outros estados. No mesmo horário, Bahia x Vasco será exibido pela emissora para outra parte do país.
Também às 16h, a Globo transmite Náutico x Atlético-GO, pela Série B, para Pernambuco, Goiás e Tocantins. Já o futebol feminino terá Corinthians x Santos, com transmissão do sportv.
Mais tarde, a programação conta com outros três jogos do Brasileirão Série A: Bragantino x Corinthians, às 18h30; Santos x Athletico-PR, também às 18h30; e Flamengo x Vitória, às 19h30.
Qual jogo vai passar na Globo hoje, domingo (9/8)?
Às 16h, a Globo exibe três partidas simultaneamente, com a distribuição dos jogos variando de acordo com o estado. Confira:
Palmeiras x Internacional – 16h, pelo Campeonato Brasileiro Série A. Transmissão da TV Globo para São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, Maranhão, Minas Gerais (exceto Juiz de Fora), Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará (exceto Santarém), Paraná e Santa Catarina. O jogo também será exibido pelo Ge TV e Premiere.
Bahia x Vasco – 16h, pelo Campeonato Brasileiro Série A. Transmissão da TV Globo para Rio de Janeiro, Bahia, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe, Distrito Federal, Juiz de Fora-MG e Santarém-PA. A partida também estará disponível no Premiere.
Náutico x Atlético-GO – 16h, pelo Campeonato Brasileiro Série B. Transmissão da TV Globo para Pernambuco, Goiás e Tocantins, além do Premiere.
Tem jogo do Corinthians hoje na Globo?
O Corinthians entra em campo duas vezes neste domingo, 9 de agosto. Às 16h, o time feminino enfrenta o Santos pelo Campeonato Brasileiro Feminino, em partida com transmissão do sportv. Às 18h30, o Corinthians masculino enfrenta o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro Série A. O duelo terá transmissão exclusiva do Premiere.
Além das partidas das 16h, a programação de futebol deste domingo tem outros confrontos pelo Brasileirão:
18h30 – Bragantino x Corinthians
Campeonato Brasileiro – Série A
Transmissão: Premiere
18h30 – Santos x Athletico-PR
Campeonato Brasileiro – Série A
Transmissão: Premiere e Charla no Premiere
19h30 – Flamengo x Vitória
Campeonato Brasileiro – Série A
Transmissão: sportv e Premiere