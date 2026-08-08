Nova novela das 7: quando estreia Por Você e quem é quem na trama

Nova novela das 7: quando estreia Por Você e quem é quem na trama

Por Você, próxima novela das 7 da Globo, estreia em 17 de agosto com um elenco formado por nomes conhecidos da televisão. Escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, a produção será ambientada no Rio de Janeiro e terá como protagonistas Sheron Menezzes e Lucy Ramos, que interpretarão duas amigas que cresceram juntas, mas seguiram caminhos diferentes na vida.

Quem é quem em Por Você

Sheron Menezzes: a atriz interpretará Bela, uma médica obstetra que trabalha no Hospital e Maternidade Luz. A personagem passou anos estudando no exterior e construiu uma carreira de sucesso antes de retornar ao Rio de Janeiro.

Apesar das diferenças sociais entre as duas, Bela nunca deixou de manter uma forte amizade com Juli. Depois da morte da amiga, ela terá que conciliar a carreira com a responsabilidade de cuidar de Peixe, Glorinha, Ítalo e Samuca.

Lucy Ramos: dará vida a Juli, melhor amiga de Bela e mãe de quatro filhos. Ela cresceu na Vila Maravilha e escolheu permanecer no bairro, enquanto a amiga deixou a região para estudar e construir sua carreira na medicina. Depois do desaparecimento do marido, Juli passa a criar sozinha Peixe, Glorinha, Ítalo e Samuca. Sua história, no entanto, termina de forma trágica após o acidente de carro que provoca sua morte e muda os rumos da vida de Bela.

Thiago Lacerda: interpretará Gabriel, advogado e antigo namorado de Bela. Os dois tiveram um relacionamento antes de a médica viajar para Londres para continuar sua formação profissional. Após o fim do namoro, Gabriel se casou com Vanessa, personagem de Alinne Moraes. O reencontro com Bela fará com que sentimentos do passado voltem à tona e colocará o relacionamento atual do advogado em risco.

Alinne Moraes: viverá Vanessa, médica anestesista e herdeira do Hospital e Maternidade Luz. Filha de Pérola, ela cresceu em uma realidade muito diferente da de Bela e mantém uma rivalidade com a protagonista desde a infância. A diferença de origem entre as duas será um dos motivos dos conflitos. Vanessa é filha dos proprietários do hospital, enquanto Bela é filha de uma empregada doméstica que trabalhou para a família. A personagem também terá que lidar com o retorno de Gabriel à vida da protagonista.

Renata Sorrah: interpretará Pérola, dona do Hospital e Maternidade Luz e mãe de Vanessa. A personagem é uma mulher generosa, preocupada com questões sociais e admiradora do trabalho de Bela. Pérola apoia a carreira da médica e procura manter uma administração humanitária no hospital. Ao longo da novela, porém, ela esconderá da família um problema de saúde que terá consequências importantes para a história.

Amaury Lorenzo: será Lucas, diretor pedagógico da escola Maria Firmina dos Reis, onde estudam os filhos de Juli. O personagem se apaixonará por Bela e tentará se aproximar da médica após a chegada dela à nova rotina das crianças. O romance ficará complicado com a presença de Gabriel, antigo namorado de Bela. Lucas acabará envolvido em um triângulo amoroso com o advogado e a protagonista.

Regiane Alves: Regiane Alves interpretará Margô, professora da escola Maria Firmina dos Reis e amiga de Lucas. A personagem nutre sentimentos pelo diretor, mas não consegue se declarar completamente. Margô não realizou o sonho de ser mãe e acabou encontrando nos alunos e na escola uma espécie de família. Ela terá uma relação próxima com os quatro filhos de Juli.

Cauê Campos, Laura Luz, Fabrício Assis e Kadu Spinola: os quatro são filhos de Juli e terão a vida transformada após a morte da mãe. Bela passará a cuidar das crianças depois da tragédia, mas terá dificuldades para conciliar a nova responsabilidade com a carreira. Os quatro também precisarão enfrentar o luto e a mudança na estrutura familiar.

Adanilo: Adanilo interpretará Nataniel, conhecido como Sabugo, zelador da escola Maria Firmina dos Reis. O personagem enfrentará uma situação delicada depois de perder a guarda da filha, Tom-Tom, interpretada por Laura Chuff. Sabugo deixou a menina sozinha em casa para trabalhar e acabou sofrendo consequências legais. A partir disso, ele tentará reorganizar a própria vida e lutar para recuperar a guarda da filha.

Mauricio Mattar: o ator estará de volta às novelas como Junqueira, empresário e dono da Rede Saúde Integral. O personagem pretende ampliar seus negócios e vê no Hospital e Maternidade Luz uma oportunidade para expandir sua atuação. Para colocar o plano em prática, Junqueira se aproxima de Vanessa. A parceria deverá aumentar as disputas pelo controle do hospital e provocar novos conflitos entre os personagens.

Ana Rosa: ela viverá Iracema, governanta da família de Vanessa. A personagem conhece Bela desde a infância e mantém uma relação de carinho e proteção com a médica. No passado, Iracema foi amiga de Domingas, mãe de Bela, quando as duas trabalhavam na mansão da família. Por conhecer a história das duas famílias, ela terá informações importantes sobre o passado da protagonista.

Paulo Vilhena: interpretará Ricardo, cardiologista e preceptor dos residentes do Hospital e Maternidade Luz. O personagem é melhor amigo de Gabriel e terá uma relação próxima com os médicos mais jovens da instituição. Ricardo será uma figura de apoio para Vitor e outros residentes durante a rotina do hospital. O personagem também estará envolvido nas histórias profissionais que movimentarão a novela.

Lucas Leto: o artista será Vitor, médico residente do Hospital e Maternidade Luz. Brilhante profissionalmente, ele tem uma rotina agitada e costuma ultrapassar os próprios limites por causa do trabalho. Vitor namora Leandra, personagem de Giovana Grigio, que também é médica residente. O casal fará parte do núcleo jovem do hospital.

Giovana Grigio: interpretará Leandra, médica residente do Hospital e Maternidade Luz e namorada de Vitor. A personagem pertence ao núcleo hospitalar e também é filha de Gabriel e Vanessa. A relação com Vitor será colocada à prova pelos acontecimentos profissionais e pessoais que envolvem a família. Leandra também cruzará o caminho de Toy, que se apaixonará por ela.

Larissa Murai: Larissa Murai dará vida a Giovana, assistente de Vanessa no Hospital e Maternidade Luz. A personagem é uma presença constante ao lado da médica e participa diretamente de sua rotina. Giovana também terá um envolvimento com Gusto, segurança do hospital, interpretado por Gustavo Arthidorio.

Gustavo Arthidorio: viverá Gusto, segurança do Hospital e Maternidade Luz. O personagem faz parte do núcleo do hospital e terá um relacionamento com Giovana.

Ariane Souza e Dani Fontan: Ariane Souza e Dani Fontan interpretarão Nelma e Kátia, respectivamente. As duas trabalham como recepcionistas do Hospital e Maternidade Luz e fazem parte da rotina dos funcionários da instituição. Nelma também é tia de Suelen, personagem de Bia Santana, que terá uma história ligada aos filhos de Juli.

José de Abreu: dará vida a Próspero, dono do Próspero Bar e pai de Toy. Viúvo e descendente de italianos, o personagem é conhecido pelo temperamento ranzinza e pelas constantes discussões com Clemente, seu rival comercial. Próspero é palmeirense e mantém uma relação de rivalidade com Clemente, que também envolve futebol. Apesar do mau humor, o comerciante guarda saudades da esposa Augusta, seu grande amor.

Antonio Pitanga: o ator Antonio Pitanga será Clemente, comerciante que mantém uma antiga rivalidade com Próspero. Os dois são donos de estabelecimentos localizados um em frente ao outro e vivem em pé de guerra. A disputa entre os comerciantes será uma das fontes de humor da novela e movimentará as histórias da Vila Maravilha.

Rodrigo Lelis: ele interpretará Hamilton, conhecido como Toy, filho de Próspero. Preguiçoso, divertido e impulsivo, ele costuma testar a paciência do pai por não demonstrar interesse em trabalhar. A vida de Toy muda quando ele conhece Leandra e se apaixona pela médica. A partir desse momento, o personagem passa a enxergar novas possibilidades para sua vida.

Igor Jansen: será Maike, amigo e ajudante de Toy. O personagem embarca nas confusões do amigo e também ajuda a movimentar a feira da Vila Maravilha. Maike também toca teclado e participa das apresentações musicais que acontecem no bairro.

Noemia Oliveira: interpretará Iara, amiga de juventude de Bela e Juli. Feirante, ela é conhecida por sua barraca de frutas e queijos e mantém uma relação próxima com as duas protagonistas. Iara é casada com Juarez, vivido por Milhem Cortaz, e mãe de Dalila, personagem de Lívia Silva. A personagem terá dificuldades para aceitar o desejo da filha de seguir carreira como influenciadora.

Milhem Cortaz: Milhem Cortaz interpretará Juarez, marido de Iara e pai de Dalila. O personagem será responsável pelo acidente de carro que provoca a morte de Juli. Juarez ficará desesperado depois da colisão e terá dificuldade para contar à esposa que foi responsável pelo acidente. O segredo deverá pesar sobre sua relação com Iara ao longo da trama.

Lívia Silva: será Dalila Cristina, filha de Iara e Juarez. A jovem deseja investir na carreira de influenciadora e seguir um caminho diferente do planejado pela família. Dalila é amiga de Suelen e terá participação importante no núcleo da feira e da Vila Maravilha.

Bia Santana: interpretará Suelen, melhor amiga de Dalila e sobrinha de Nelma. A personagem é intensa, gosta de viver novas experiências e costuma se apaixonar com facilidade. Incentivada por Dalila, Suelen se envolverá com Peixe, um dos filhos de Juli, criando mais uma história de romance entre os personagens jovens da novela.

Fernanda de Freitas: será Silvia, uma bailarina que construiu sua carreira em torno da dança, mas precisou abandonar os palcos depois de uma gravidez inesperada. Após o nascimento da filha, Hanna, ela encontrou uma nova maneira de continuar ligada à profissão como professora. Na juventude, Silvia foi amiga de Vanessa e as duas compartilham um segredo do passado que acabou afastando as duas. Pietra Quintela interpretará Hanna, filha de Silvia.