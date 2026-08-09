Cinema & TV

Temperatura Máxima hoje exibe Velozes e Furiosos: Hobbs e Shaw

Filme começa às 12h25 neste domingo na Globo

Escrito por Anny Malagolini
Velozes e Furiosos na Temperatura Máxima hoje Reprodução
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

A Temperatura Máxima deste domingo, 9 de agosto exibe “Velozes e Furiosos”, a partir das 12h 26, logo após o Esporte Espetacular. Desde que se conheceram, Luke Hobbs (Dwayne Johnson) e Deckard Shaw (Jason Statham) constantemente bateram de frente, não só por inicialmente estarem em lados opostos mas, especialmente, pela personalidade de cada um. Agora, a dupla precisa unir forças para enfrentar Brixton (Idris Elba).

Velozes e Furiosos na Temperatura Máxima hoje

Após oito filmes que arrecadaram quase 5 bilhões de dólares em todo o mundo, a franquia Velozes e Furiosos apresenta agora seu primeiro filme derivado, com Dwayne Johnson e Jason Statham reprisando seus papéis como Luke Hobbs e Deckard Shaw em Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw .

Desde que o corpulento policial Hobbs (Johnson), um agente leal do Serviço de Segurança Diplomática dos Estados Unidos, e o fora da lei Shaw (Statham), um ex-operador de elite das forças armadas britânicas, se enfrentaram pela primeira vez em Velozes e Furiosos 7, em 2015, a dupla tem trocado farpas e socos enquanto tentam se derrotar.

Mas quando o anarquista ciberneticamente aprimorado Brixton (Idris Elba) assume o controle de uma ameaça biológica insidiosa que pode alterar a humanidade para sempre — e derrota uma brilhante e destemida agente renegada do MI6 (Vanessa Kirby, de The Crown), que por acaso é irmã de Shaw — esses dois inimigos jurados terão que se unir para derrubar o único cara que pode ser pior do que eles mesmos.

Hobbs & Shaw abre uma nova porta no universo Velozes e Furiosos, levando a ação a todo vapor pelo mundo, de Los Angeles a Londres e do deserto tóxico de Chernobyl à exuberante beleza de Samoa.

Dirigido por David Leitch ( Deadpool 2 ), com história do veterano roteirista da franquia Velozes e Furiosos , Chris Morgan , e roteiro de Morgan e Drew Pearce ( Missão Impossível – Nação Secreta , Homem de Ferro 3 ), o filme é produzido por Johnson , Statham , Morgan e Hiram Garcia . Os produtores executivos são Dany Garcia , Kelly McCormick , Ethan Smith , Ainsley Davies e Steven Chasman .

As filmagens ocorreram em George Square, Cochrane Street e Newton Street, e nos arredores de Glasgow.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Globo demite cinegrafista

Globo demite cinegrafista após agressão a jornalista antes de debate em SP

debate na Band

Youtube ao vivo: assistir debate na Band para o governo de SP com Tarcísio e Haddad

Qual jogo vai passar na Globo hoje

Qual jogo vai passar na Globo hoje? Veja a programação deste domingo, 9 de agosto

Sessão da Tarde da semana

Sessão da Tarde da semana: os 5 filmes de 10 a 14 de agosto

Nova novela das 7: quando estreia Por Você

Nova novela das 7: quando estreia Por Você e quem é quem na trama

Sessão da Tarde hoje: filme “Vamos Consertar o Mundo” é exibido nesta sexta

Sessão da Tarde hoje: filme “Vamos Consertar o Mundo” é exibido nesta sexta

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes