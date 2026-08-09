Temperatura Máxima hoje exibe Velozes e Furiosos: Hobbs e Shaw

A Temperatura Máxima deste domingo, 9 de agosto exibe “Velozes e Furiosos”, a partir das 12h 26, logo após o Esporte Espetacular. Desde que se conheceram, Luke Hobbs (Dwayne Johnson) e Deckard Shaw (Jason Statham) constantemente bateram de frente, não só por inicialmente estarem em lados opostos mas, especialmente, pela personalidade de cada um. Agora, a dupla precisa unir forças para enfrentar Brixton (Idris Elba).

Velozes e Furiosos na Temperatura Máxima hoje

Após oito filmes que arrecadaram quase 5 bilhões de dólares em todo o mundo, a franquia Velozes e Furiosos apresenta agora seu primeiro filme derivado, com Dwayne Johnson e Jason Statham reprisando seus papéis como Luke Hobbs e Deckard Shaw em Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw .

Desde que o corpulento policial Hobbs (Johnson), um agente leal do Serviço de Segurança Diplomática dos Estados Unidos, e o fora da lei Shaw (Statham), um ex-operador de elite das forças armadas britânicas, se enfrentaram pela primeira vez em Velozes e Furiosos 7, em 2015, a dupla tem trocado farpas e socos enquanto tentam se derrotar.

Mas quando o anarquista ciberneticamente aprimorado Brixton (Idris Elba) assume o controle de uma ameaça biológica insidiosa que pode alterar a humanidade para sempre — e derrota uma brilhante e destemida agente renegada do MI6 (Vanessa Kirby, de The Crown), que por acaso é irmã de Shaw — esses dois inimigos jurados terão que se unir para derrubar o único cara que pode ser pior do que eles mesmos.

Hobbs & Shaw abre uma nova porta no universo Velozes e Furiosos, levando a ação a todo vapor pelo mundo, de Los Angeles a Londres e do deserto tóxico de Chernobyl à exuberante beleza de Samoa.

Dirigido por David Leitch ( Deadpool 2 ), com história do veterano roteirista da franquia Velozes e Furiosos , Chris Morgan , e roteiro de Morgan e Drew Pearce ( Missão Impossível – Nação Secreta , Homem de Ferro 3 ), o filme é produzido por Johnson , Statham , Morgan e Hiram Garcia . Os produtores executivos são Dany Garcia , Kelly McCormick , Ethan Smith , Ainsley Davies e Steven Chasman .

As filmagens ocorreram em George Square, Cochrane Street e Newton Street, e nos arredores de Glasgow.