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Sessão da Tarde hoje: filme “Vamos Consertar o Mundo” é exibido nesta sexta

Filme argentino será exibido às 15h30 na TV Globo

Escrito por Anny Malagolini
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A Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira, 7 de agosto, exibe o filme Vamos Consertar o Mundo. A produção argentina que mistura comédia, drama e uma história de descoberta familiar. A atração vai ao ar na TV Globo após a partir das 15h30.

Qual é a história de Vamos Consertar o Mundo?

Depois da morte da mãe, Benito passa a enfrentar uma série de mudanças. Além de perder a pessoa mais importante de sua vida, ele precisa lidar com uma nova rotina ao lado de David, um homem que, apesar de sempre ter estado presente de alguma maneira, nunca exerceu plenamente o papel de pai.

O desejo do menino de conhecer o pai biológico dá início a uma espécie de investigação. David e Benito começam a procurar homens que tiveram algum tipo de relação com Silvina, na tentativa de descobrir quem pode ser o verdadeiro pai.

A busca leva a dupla a diferentes personagens e situações inusitadas. Entre os possíveis candidatos estão um bailarino que se tornou professor, um artista plástico e até um palhaço profissional com comportamento bastante peculiar.

O que começa como uma procura pelo pai biológico de Benito acaba se transformando em uma jornada de aproximação entre o menino e David. Ao longo do caminho, os dois passam a construir uma relação que vai muito além da questão genética.

Vamos Consertar o Mundo tem Leonardo Sbaraglia como protagonista, interpretando David Samarás. Natalia Oreiro também integra o elenco no papel de Silvina, mãe de Benito.

O filme conta ainda com participações de nomes conhecidos do cinema e da televisão argentina, como Gerardo Romano, Soledad Silveyra e Diego Peretti.

Benjamín Otero interpreta Benito, o menino que desencadeia a busca pelo pai biológico e acaba conduzindo David a uma série de descobertas pessoais.

A direção é de Ariel Winograd, cineasta argentino conhecido por trabalhos que combinam humor, situações familiares e elementos dramáticos. O roteiro é assinado por Mariano Vera.

Sessão da Tarde na próxima semana

A programação da Sessão da Tarde continua com outros filmes na próxima semana. Na segunda-feira (10), a faixa exibe Papa Francisco: Conquistando Corações. Na terça-feira (11), a atração apresenta A Fábrica de Sonhos. Já na quarta-feira (12), está prevista a exibição de Doze é Demais, remake da comédia de 2003.

Confira a programação:

Segunda-feira (10/08): Papa Francisco: Conquistando Corações — 15h30

Terça-feira (11/08): A Fábrica de Sonhos — 15h40

Quarta-feira (12/08): Doze é Demais — 15h30

Veja também: filmes sobre racismo para assistir

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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