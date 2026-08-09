Veja os filmes que serão exibidos e saiba o que esperar de cada história

Sessão da Tarde da semana: os 5 filmes de 10 a 14 de agosto

Sessão da Tarde da semana: os 5 filmes de 10 a 14 de agosto

A programação da Sessão da Tarde da semana, de 10 a 14 de agosto, reúne histórias que vão da cinebiografia do Papa Francisco à comédia familiar, passando por romance, fantasia e uma produção que brinca com a relação dos brasileiros com as novelas. Entre os destaques estão Papa Francisco: Conquistando Corações, A Fábrica de Sonhos, Doze é Demais, O Segredo: Ouse Sonhar e Podres de Ricos.

Papa Francisco: Conquistando Corações

Lançado em 2015, Papa Francisco: Conquistando Corações é uma cinebiografia que acompanha a trajetória de Jorge Mario Bergoglio antes de se tornar o Papa Francisco. O filme é dirigido por Beda Docampo Feijóo e tem Darío Grandinetti no papel principal. A produção tem 1h44 de duração e mistura elementos de biografia e drama.

A história começa ainda na infância de Jorge, na Argentina, e acompanha diferentes fases de sua vida até sua preparação para o sacerdócio e a caminhada dentro da Igreja Católica. A produção procura mostrar como experiências pessoais e acontecimentos históricos ajudaram a formar o religioso que anos mais tarde chegaria ao comando da Igreja.

Grandinetti interpreta Bergoglio, enquanto Silvia Abascal, Laura Novoa e Abel Ayala também fazem parte do elenco. O roteiro foi escrito por César Gómez Copello, Beda Docampo Feijóo e Elisabetta Piqué.

O longa também passa por momentos da história argentina e pela atuação de Bergoglio em diferentes períodos de sua vida. Em vez de concentrar a narrativa apenas no papado, a produção aposta justamente no percurso que antecedeu a escolha do nome Francisco.

A Fábrica de Sonhos

A Fábrica de Sonhos é uma comédia romântica brasileira produzida pelos Estúdios Globo e lançada em 2025. Dirigido por Guel Arraes e Patricia Pedrosa, o filme tem Luellem de Castro, Igor Fortunato, Humberto Martins e Débora Falabella no elenco principal.

A protagonista é Rafaela, uma professora do interior apaixonada por romances do século XIX e por novelas. Ela se casa com Eleutério, seu melhor amigo desde a infância e o homem por quem descobriu estar apaixonada. Pouco depois, porém, ganha um concurso que lhe permite conhecer os bastidores de uma novela das 18h nos Estúdios Globo.

A viagem coloca Rafaela diante de seu grande ídolo, o ator Sydartha, vivido por Humberto Martins. Encantada durante anos pelo personagem que ele interpreta na televisão, ela começa a ter dificuldade para separar o galã da novela do homem que existe por trás da ficção.

É justamente aí que surge o conflito central da história: Rafaela precisa entender se está apaixonada pelo ator, pelo personagem ou simplesmente pela imagem idealizada que criou diante da televisão.

A produção também acompanha Ágatha, personagem de Débora Falabella, uma atriz que trabalha na mesma novela e acaba se aproximando de Rafaela. O filme foi inspirado em obras de Federico Fellini, especialmente Abismo de um Sonho e Entrevista, e usa os próprios Estúdios Globo como parte importante da narrativa.

Doze é Demais

Doze é Demais (Cheaper by the Dozen) é uma comédia familiar lançada em 2003 e estrelada por Steve Martin e Bonnie Hunt. O filme acompanha Tom e Kate Baker, um casal que decidiu construir uma família numerosa e acaba tendo que administrar a rotina de nada menos que 12 filhos.

Tom trabalha como treinador de futebol americano e recebe uma oportunidade profissional que sempre desejou. O problema é que a proposta exige uma mudança de cidade justamente quando Kate também começa a avançar em sua carreira como escritora.

Quando Kate precisa viajar para divulgar seu livro, Tom fica responsável por cuidar sozinho dos filhos enquanto tenta se adaptar ao novo emprego. A situação rapidamente sai do controle, já que cada criança tem uma personalidade e uma maneira diferente de reagir às mudanças.

O resultado é uma sucessão de confusões dentro de casa, mas também uma história sobre os desafios de equilibrar carreira, casamento e vida familiar. O filme foi dirigido por Shawn Levy, tem 98 minutos de duração e conta ainda com nomes como Hilary Duff, Piper Perabo e Tom Welling no elenco.

A produção é uma adaptação moderna do livro Cheaper by the Dozen, escrito por Frank Bunker Gilbreth Jr. e Ernestine Gilbreth Carey, inspirado na experiência de uma família que realmente tinha 12 filhos.

O Segredo: Ouse Sonhar

Inspirado no best-seller The Secret, de Rhonda Byrne, O Segredo: Ouse Sonhar acompanha Miranda Wells, uma viúva que tenta sustentar os três filhos enquanto enfrenta dificuldades financeiras e pessoais. Katie Holmes interpreta a protagonista, enquanto Josh Lucas vive Bray Johnson, um homem misterioso que surge em sua vida depois de uma forte tempestade.

A rotina de Miranda muda quando ela conhece Bray. O homem demonstra uma visão de mundo baseada no pensamento positivo e passa a ajudar a família em um momento de grande dificuldade. Aos poucos, sua presença devolve esperança à casa e cria uma aproximação entre ele e Miranda.

O problema é que Bray guarda uma informação importante sobre seu passado. À medida que Miranda começa a confiar nele, o segredo ameaça mudar a maneira como ela enxerga tudo o que aconteceu.

O filme transforma as ideias de O Segredo, livro conhecido por defender o poder dos pensamentos e da chamada lei da atração, em uma história de romance e superação. A produção foi dirigida por Andy Tennant e tem 1h47 de duração.

Além de Katie Holmes e Josh Lucas, o elenco conta com Jerry O’Connell, Celia Weston e os atores mirins que interpretam os três filhos de Miranda.

Podres de Ricos

Horário: 15h30

Podres de Ricos (Crazy Rich Asians) acompanha Rachel Chu, uma professora de economia que vive em Nova York e namora Nick Young. Ela acredita conhecer bem o namorado até aceitar viajar com ele para Singapura para participar do casamento de um amigo.

A surpresa acontece logo que Rachel descobre que Nick pertence a uma das famílias mais ricas e influentes da Ásia. O namorado, que levava uma vida aparentemente comum ao lado dela em Nova York, é na verdade herdeiro de uma enorme fortuna e um dos solteiros mais cobiçados de seu país.

A chegada a Singapura coloca Rachel em um universo completamente diferente. Festas luxuosas, mansões, roupas caras e disputas familiares fazem parte da nova realidade, mas o maior obstáculo para o relacionamento é Eleanor, mãe de Nick, interpretada por Michelle Yeoh.

Eleanor não vê Rachel como a mulher ideal para seu filho e deixa claro que a origem da jovem e sua criação nos Estados Unidos são problemas para a família. Rachel passa, então, a enfrentar não apenas a pressão social daquele círculo milionário, mas também a necessidade de provar que seu relacionamento com Nick é mais forte do que as diferenças entre os dois mundos.

Dirigido por Jon M. Chu, o longa é baseado no livro de Kevin Kwan e traz Constance Wu e Henry Golding nos papéis principais. A produção também chamou atenção por apresentar um elenco principal predominantemente asiático em uma grande produção de Hollywood.

Apesar do cenário de luxo, a história vai além da riqueza e coloca no centro questões como família, identidade cultural, expectativas dos pais e o conflito entre escolher a própria felicidade e seguir as tradições familiares.