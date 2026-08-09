Cinema & TV

Sessão da Tarde da semana: os 5 filmes de 10 a 14 de agosto

Veja os filmes que serão exibidos e saiba o que esperar de cada história

Escrito por Anny Malagolini
Sessão da Tarde da semana Reprodução
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

A programação da Sessão da Tarde da semana, de 10 a 14 de agosto, reúne histórias que vão da cinebiografia do Papa Francisco à comédia familiar, passando por romance, fantasia e uma produção que brinca com a relação dos brasileiros com as novelas. Entre os destaques estão Papa Francisco: Conquistando Corações, A Fábrica de Sonhos, Doze é Demais, O Segredo: Ouse Sonhar e Podres de Ricos.

Papa Francisco: Conquistando Corações

Lançado em 2015, Papa Francisco: Conquistando Corações é uma cinebiografia que acompanha a trajetória de Jorge Mario Bergoglio antes de se tornar o Papa Francisco. O filme é dirigido por Beda Docampo Feijóo e tem Darío Grandinetti no papel principal. A produção tem 1h44 de duração e mistura elementos de biografia e drama.

A história começa ainda na infância de Jorge, na Argentina, e acompanha diferentes fases de sua vida até sua preparação para o sacerdócio e a caminhada dentro da Igreja Católica. A produção procura mostrar como experiências pessoais e acontecimentos históricos ajudaram a formar o religioso que anos mais tarde chegaria ao comando da Igreja.

Grandinetti interpreta Bergoglio, enquanto Silvia Abascal, Laura Novoa e Abel Ayala também fazem parte do elenco. O roteiro foi escrito por César Gómez Copello, Beda Docampo Feijóo e Elisabetta Piqué.

O longa também passa por momentos da história argentina e pela atuação de Bergoglio em diferentes períodos de sua vida. Em vez de concentrar a narrativa apenas no papado, a produção aposta justamente no percurso que antecedeu a escolha do nome Francisco.

A Fábrica de Sonhos

A Fábrica de Sonhos é uma comédia romântica brasileira produzida pelos Estúdios Globo e lançada em 2025. Dirigido por Guel Arraes e Patricia Pedrosa, o filme tem Luellem de Castro, Igor Fortunato, Humberto Martins e Débora Falabella no elenco principal.

A protagonista é Rafaela, uma professora do interior apaixonada por romances do século XIX e por novelas. Ela se casa com Eleutério, seu melhor amigo desde a infância e o homem por quem descobriu estar apaixonada. Pouco depois, porém, ganha um concurso que lhe permite conhecer os bastidores de uma novela das 18h nos Estúdios Globo.

A viagem coloca Rafaela diante de seu grande ídolo, o ator Sydartha, vivido por Humberto Martins. Encantada durante anos pelo personagem que ele interpreta na televisão, ela começa a ter dificuldade para separar o galã da novela do homem que existe por trás da ficção.

É justamente aí que surge o conflito central da história: Rafaela precisa entender se está apaixonada pelo ator, pelo personagem ou simplesmente pela imagem idealizada que criou diante da televisão.

A produção também acompanha Ágatha, personagem de Débora Falabella, uma atriz que trabalha na mesma novela e acaba se aproximando de Rafaela. O filme foi inspirado em obras de Federico Fellini, especialmente Abismo de um Sonho e Entrevista, e usa os próprios Estúdios Globo como parte importante da narrativa.

Doze é Demais

Doze é Demais (Cheaper by the Dozen) é uma comédia familiar lançada em 2003 e estrelada por Steve Martin e Bonnie Hunt. O filme acompanha Tom e Kate Baker, um casal que decidiu construir uma família numerosa e acaba tendo que administrar a rotina de nada menos que 12 filhos.

Tom trabalha como treinador de futebol americano e recebe uma oportunidade profissional que sempre desejou. O problema é que a proposta exige uma mudança de cidade justamente quando Kate também começa a avançar em sua carreira como escritora.

Quando Kate precisa viajar para divulgar seu livro, Tom fica responsável por cuidar sozinho dos filhos enquanto tenta se adaptar ao novo emprego. A situação rapidamente sai do controle, já que cada criança tem uma personalidade e uma maneira diferente de reagir às mudanças.

O resultado é uma sucessão de confusões dentro de casa, mas também uma história sobre os desafios de equilibrar carreira, casamento e vida familiar. O filme foi dirigido por Shawn Levy, tem 98 minutos de duração e conta ainda com nomes como Hilary Duff, Piper Perabo e Tom Welling no elenco.

A produção é uma adaptação moderna do livro Cheaper by the Dozen, escrito por Frank Bunker Gilbreth Jr. e Ernestine Gilbreth Carey, inspirado na experiência de uma família que realmente tinha 12 filhos.

O Segredo: Ouse Sonhar

Inspirado no best-seller The Secret, de Rhonda Byrne, O Segredo: Ouse Sonhar acompanha Miranda Wells, uma viúva que tenta sustentar os três filhos enquanto enfrenta dificuldades financeiras e pessoais. Katie Holmes interpreta a protagonista, enquanto Josh Lucas vive Bray Johnson, um homem misterioso que surge em sua vida depois de uma forte tempestade.

A rotina de Miranda muda quando ela conhece Bray. O homem demonstra uma visão de mundo baseada no pensamento positivo e passa a ajudar a família em um momento de grande dificuldade. Aos poucos, sua presença devolve esperança à casa e cria uma aproximação entre ele e Miranda.

O problema é que Bray guarda uma informação importante sobre seu passado. À medida que Miranda começa a confiar nele, o segredo ameaça mudar a maneira como ela enxerga tudo o que aconteceu.

O filme transforma as ideias de O Segredo, livro conhecido por defender o poder dos pensamentos e da chamada lei da atração, em uma história de romance e superação. A produção foi dirigida por Andy Tennant e tem 1h47 de duração.

Além de Katie Holmes e Josh Lucas, o elenco conta com Jerry O’Connell, Celia Weston e os atores mirins que interpretam os três filhos de Miranda.

Podres de Ricos

Horário: 15h30

Podres de Ricos (Crazy Rich Asians) acompanha Rachel Chu, uma professora de economia que vive em Nova York e namora Nick Young. Ela acredita conhecer bem o namorado até aceitar viajar com ele para Singapura para participar do casamento de um amigo.

A surpresa acontece logo que Rachel descobre que Nick pertence a uma das famílias mais ricas e influentes da Ásia. O namorado, que levava uma vida aparentemente comum ao lado dela em Nova York, é na verdade herdeiro de uma enorme fortuna e um dos solteiros mais cobiçados de seu país.

A chegada a Singapura coloca Rachel em um universo completamente diferente. Festas luxuosas, mansões, roupas caras e disputas familiares fazem parte da nova realidade, mas o maior obstáculo para o relacionamento é Eleanor, mãe de Nick, interpretada por Michelle Yeoh.

Eleanor não vê Rachel como a mulher ideal para seu filho e deixa claro que a origem da jovem e sua criação nos Estados Unidos são problemas para a família. Rachel passa, então, a enfrentar não apenas a pressão social daquele círculo milionário, mas também a necessidade de provar que seu relacionamento com Nick é mais forte do que as diferenças entre os dois mundos.

Dirigido por Jon M. Chu, o longa é baseado no livro de Kevin Kwan e traz Constance Wu e Henry Golding nos papéis principais. A produção também chamou atenção por apresentar um elenco principal predominantemente asiático em uma grande produção de Hollywood.

Apesar do cenário de luxo, a história vai além da riqueza e coloca no centro questões como família, identidade cultural, expectativas dos pais e o conflito entre escolher a própria felicidade e seguir as tradições familiares.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Globo demite cinegrafista

Globo demite cinegrafista após agressão a jornalista antes de debate em SP

debate na Band

Youtube ao vivo: assistir debate na Band para o governo de SP com Tarcísio e Haddad

Qual jogo vai passar na Globo hoje

Qual jogo vai passar na Globo hoje? Veja a programação deste domingo, 9 de agosto

Velozes e Furiosos na Temperatura Máxima hoje

Temperatura Máxima hoje exibe Velozes e Furiosos: Hobbs e Shaw

Nova novela das 7: quando estreia Por Você

Nova novela das 7: quando estreia Por Você e quem é quem na trama

Sessão da Tarde hoje: filme “Vamos Consertar o Mundo” é exibido nesta sexta

Sessão da Tarde hoje: filme “Vamos Consertar o Mundo” é exibido nesta sexta

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes