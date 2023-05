Sevila x Roma? Qual jogo vai passar no SBT hoje (31/05)

Nesta quarta-feira, 31 de maio, tem futebol na tela do SBT. A emissora disponibiliza para todos os estados do Brasil as emoções da partida para o torcedor assistir do conforto do seu sofá de graça. Mas qual jogo vai passar no SBT hoje? Confira a programação e todos os detalhes nesta quarta.

Sevilla é qual jogo vai passar no SBT

O SBT transmite na TV aberta o jogo Sevilla x Roma pela final da Liga Europa nesta quarta-feira, 31 de maio. O duelo tem início às 16h, horário de Brasília, e será exibido para todo o Brasil ao vivo e de graça. A transmissão é 100% gratuita e começa depois do programa “Fofocalizando” na programação do SBT hoje.

A grande final da Liga Europa traz o Sevilla, maior campeão da competição com seis títulos, e a Roma, treinada por José Mourinho em busca do primeiro troféu. O embate começa às 16h, na Puskas Arena, na Hungria.

O narrador Luiz Alano comanda a transmissão ao lado de Mauro Beting e Nadine Basttos.

Além de acompanhar o SBT hoje na televisão, o torcedor pode ver a emissora na internet sem pagar nada por isso. Isso porque o site e o aplicativo SBT Vídeos disponibiliza a programação ao vivo.

Acesse o site www.sbt.com.br, clique na opção “Ao vivo” no horário da partida e aperte o play que aparece no meio da sua tela. Dá para assistir a programação do canal no computador ou pelo navegador do celular e tablets.

Outra opção é sintonizar o SBT Vídeos, aplicativo oficial da emissora. Baixe a plataforma no Google Play ou Apple Store de graça, abra o aplicativo e clique em “Ao vivo”. Aí, é só assistir a programação ao vivo e como quiser, tanto pelo celular como tablet.

Nas duas opções o torcedor não paga nada. São 100% gratuitas em todo o Brasil.

