Por que a luta de Whindersson Nunes no boxe foi adiada para julho?

A luta de Whindersson Nunes contra o britânico King Kenny na semifinal pelo torneio de boxe High Stakes foi remarcada de junho para julho, em Dublin, na Irlanda. A decisão foi tomada pela organizadora do evento, Kingpyn Boxing. Saiba qual é a nova data e todos os detalhes da próxima luta do brasileiro.

A semifinal do torneio de boxe High Stakes foi remarcada para 1º de julho de 2023, sábado, em Dublin, na Irlanda, com a luta entre o brasileiro Whindersson Nunes e o youtuber inglês King Kenny, ou Kenny Ojuederie.

De acordo com a organização do evento, a alteração aconteceu para dar mais tempo aos lutadores de se preparem para as lutas. Inicialmente, as semifinais seriam disputadas em 03 de junho.

O Card traz duas lutas no feminino e masculino, onde os dois vencedores de cada categoria avançam para a final do High Stakes. A final da competição de boxe está marcada para 05 de agosto, em Londres, na Inglaterra.

O campeão vai faturar R$ 1 milhão.

SEMIFINAL:

Sábado, 01 de julho na 3 Arena, em Dublin, Irlanda

6ar6i6 x Emily Brooke (1)

Jully Poca x Elle Brooke (2)

Whindersson Nunes x King Kenny (3)

Anesongib x Jarvis (4)

FINAL:

Sábado, 05 de agosto na 02 Arena, em Londres, Inglaterra

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Vencedor da semifinal 3 x Vencedor da semifinal 4

🍀LUCK OF THE IRISH🍀

The global phenomenon, Kingpyn Boxing comes to Dublin, Ireland on July 1st 2023 for the tournament Semi Finals! 🇮🇪

The date of the event moved to July to give our fighters more time to recover and prepare for the Semi Finals. #KingpynSF pic.twitter.com/p1rcM73a5x

— KINGPYN BOXING (@kingpynboxing) May 8, 2023