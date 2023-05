Sevilla x Roma hoje: onde assistir a final da Liga Europa 2023 de graça (31/05)

Sevilla e Roma disputam a grande final da Liga Europa nesta quarta-feira, 31 de maio, às 16h, horário de Brasília. O palco da decisão na temporada será na Puskás Aréna, na Hungria, com transmissão ao vivo para todo o país. Os espanhóis são os maiores vencedores enquanto os italianos buscam o segundo troféu.

Em caso de empate na partida única a prorrogação terá início entre os times. Caso a igualdade permaneça, a decisão vai para os pênaltis.

Onde vai passar a final da Liga Europa hoje ao vivo

A partida entre Sevilla e Roma será transmitida no SBT, TV Cultura e ESPN, além das plataformas Star Plus e site do SBT ao vivo nesta quarta-feira. O torcedor pode assistir em qualquer lugar do Brasil às 16h, horário de Brasília.

Na TV aberta, os canais SBT e Cultura vão exibir a final da Liga Europa ao vivo e de graça. Os sites de ambas as emissoras também disponibilizam a transmissão para os usuários assistirem no computador ou aplicativo do celular.

Pelo SBT o narrador Luiz Alano estará ao lado de Mauro Beting e Nadine Basttos. Já na Cultura Marco de Vargas comanda a transmissão com o comentarista Arnaldo Ribeiro.

A ESPN, entre as operadoras de TV por assinatura, também vai transmitir a decisão hoje. Paulo Andrade vai narrar a final ao lado de Leonardo Bertozzi, Carlos Simon e Gian Oddi. Também é possível ver a programação no Star Plus, serviço de streaming para assinantes.

Horário: 16h, quatro da tarde

Local: Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria

Onde assistir a final da Liga Europa hoje: SBT, TV Cultura, ESPN, site do SBT e Star Plus

Veja aqui: história da Liga Europa

Como chegam as equipes para a final?

Tanto Roma como Sevilla tiveram um longo caminho para chegarem até a final da Liga Europa. Os dois elencos passaram por todas as fases da competição e, agora, vão brigar pelo título da temporada.

O Sevilla é praticamente o “dono” da Europa League. O maior campeão de todos os tempos disputará mais uma final do torneio da UEFA. No último sábado, o elenco perdeu para o Real Madrid, em casa, na penúltima rodada do Campeonato Espanhol.

O elenco terminou em terceiro lugar na fase de grupos da Champions e, por isso, veio para a Liga Europa. Na segunda fase ganhou do PSV, derrotou o Fenerbahce nas oitavas, o Manchester United nas quartas e a Juventus na semifinal.

Do outro lado, a Roma terminou em segundo lugar no grupo C da Europa League. Foram 10 pontos com três vitórias, um empate e duas derrotas. Na segunda fase ganhou do RB Salzburg, depois do Real Sociedad nas oitavas de final, Feyenoord nas quartas e o Bayer Leverkusen na semifinal.

Escalações de Sevilla x Roma

Para José Luis Mendilibar, treinador do Sevilla, Acuña estará suspenso e não pode jogar a final enquanto Marcão é desfalque para os espanhois.

Do lado dos italianos, o técnico José Mourinho deverá colocar todos os titulares do plantel em campo. Karsdorp e Kumbulla são os desfalques.

Sevilla: Bounou; Jesús Navas, Badé, Gudelj, Alex Telles; Fernando, Rakitić; Ocampos, Óliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri

Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Zeki Çelik, Cristante, Matić, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham

Premiação

Além de faturar a taça em prata, a medalha de ouro e o título de melhor equipe da competição secundária da UEFA na temporada, o campeão da Liga Europa também fatura uma premiação em dinheiro.

De acordo com o portal norte-americano Sporting News, o vencedor vai faturar 9.44 milhões de dólares, o mesmo que R$ 47 milhões na cotação de maio de 2023. O segundo colocado fica com R$ 25 milhões.

Os números são absurdamente menores do que os da Liga dos Campeões já que a diferença de investimento em propagandas e patrocinadores é grande entre as duas competições da UEFA. Além disso, a cota de televisão também rende menos do que o esperado. Porém, a entidade faz questão de aumentar o prêmio em cada nova edição.

Quem são os campeões da Liga Europa?

O Sevilla é o maior campeão da Liga Europa com seis troféus, isolado no topo da lista. No total, 29 equipes já levantaram a taça do torneio secundário da UEFA, incluindo o Real Madrid, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Juventus e Porto.

A Roma nunca ganhou o torneio e por isso vai buscar o primeiro título da sua história. Já o Sevilla quer aumentar a sua vantagem na primeira posição.

Sevilla FC – 6 títulos

Atlético de Madrid – 3 títulos

Liverpool – 3 títulos

Inter de Milão – 3 títulos

Juventus – 3 títulos

Eintracht Frankfurt – 2 títulos

Chelsea FC – 2 títulos

Porto – 2 títulos

Feyenoord – 2 títulos

Parma – 2 títulos

IFK Gotemburgo – 2 títulos

Real Madrid – 2 títulos

Tottenham Hotspur – 2 títulos

Borussia Mönchengladbach – 2 títulos

FC Villarreal – 1 título

Manchester United – 1 título

Shakhtar Donetsk – 1 título

Zenit São Petersburgo – 1 título

CSKA Moscow – 1 título

Valência – 1 título

Galatasaray – 1 título

Schalke 04 – 1 título

Bayern de Munique – 1 título

Ajax – 1 título

Napoli – 1 título

Bayer 04 Leverkusen – 1 título

RSC Anderlecht – 1 título

Ipswich Town FC – 1 título

PSV – 1 título



