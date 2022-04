Qual jogo vai passar no SBT hoje? Programação de quinta-feira, dia 28

Tem mudança na programação do SBT. Nesta quinta-feira, 28 de abril de 2022, o canal vai transmitir a partida da semifinal da Liga Europa para todo o Brasil, prometendo bom futebol e muita decisão. A emissora comprou os direitos de transmissão da competição na TV aberta. Dessa maneira, saiba qual jogo vai passar no SBT hoje.

Qual jogo vai passar no SBT hoje?

O SBT vai passar o jogo do West Ham e Eintracht Frankfurt nesta quinta-feira, 28 de abril, a partir das 16h, pelo horário de Brasília, na Liga Europa.

A partida desta quinta é válida pelo confronto de ida na semifinal da Liga Europa da temporada, jogando no Estádio Olímpico de Londres, na Inglaterra. O jogo de volta está marcado para a semana que vem, quinta-feira em 5 de maio.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, a narração é de Téo José com comentários de Mauro Beting e analise de arbitragem de Nadine Bastos.

De um lado, os ingleses passaram por Sevilla nas oitavas e o Lyon nas quartas. Já os alemães venceram o time do Betis e depois o Barcelona, surpreendendo os próprios torcedores.

Agora, quem vencer o jogo desta quinta, ganha a vantagem no embate. Lembrando que gol fora de casa não é utilizado como critério de desempate.

West Ham x Eintracht Frankfurt

Horário: 16h

Local: Estádio Olímpico de Londres, na Inglaterra

Onde assistir: SBT, Site do SBT, TV Cultura, ESPN 2 e Star +

SBT vai transmitir o jogo do Flamengo hoje?

O canal do SBT não transmite o jogo do Flamengo hoje. Embora a emissora passe os jogos da Libertadores, a programação não exibe o confronto na TV aberta nesta quinta-feira.

O jogo do Flamengo contra o Universidad Católica, realizado no Estádio San Carlos de Apoquindo, no Chile, tem início às 19h, pelo horário de Brasília. A transmissão vai ser no canal ESPN, streaming Star + e no Facebook.

O canal da ESPN, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, exibe a partida para todos os estados do Brasil através da TV fechada. Outra opção é o Star +, também para assinantes, com plataforma no celular, smarTV, computador e tablet.

Porém, o Facebook Watch transmite de graça a partida em sua plataforma. Basta acessar a rede social com o login e senha, procurar pelo jogo do Flamengo e acompanhar tanto pelo celular como na TV.

Programação do SBT hoje

Confira a programação do SBT hoje, quinta-feira em 28 de abril de 2022, e descubra o horário do jogo de hoje no canal. É importante ressaltar que a rede pode sofrer alteração de acordo com cada estado.

06:00 Primeiro Impacto

12:00 Notícias Impressionantes

13:15 Henry Danger

14:15 Casos de Família

14:45 Fofocalizando

15:45 Liga Europa (Futebol)

17:45 Amanhã É Para Sempre

18:45 Se Nos Deixam

19:45 SBT Brasil

20:30 Poliana Moça

21:30 Carinha de Anjo

22:15 Programa do Ratinho

23:15 A Praça É Nossa

00:45 The Noite com Danilo Gentili

01:45 Operação Mesquita

