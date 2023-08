Horário do jogo do Flamengo hoje e como assistir online (03)

O Estádio do Maracanã será o palco do jogo do Flamengo nesta quinta-feira, 03 de agosto, nas oitavas de final da Libertadores contra o Olimpia às 21h, horário de Brasília. Sem Pedro, Filipe Luís e Léo Pereira, o Rubro-Negro pode abrir vantagem na competição em caso da vitória.

Veja: Róger Guedes vai para qual time após sair do Corinthians?

Onde assistir online jogo do Flamengo hoje?

A partida entre Flamengo contra o Olimpia na Libertadores terá transmissão da ESPN e Star Plus nesta quinta-feira, às 21h, para todo o território nacional com a narração de Rógerio Vaughan e comentários de Zinho, Paulo Calçade e Silas.

O Flamengo terminou em segundo lugar com três vitórias, dois empates e um derrota com 11 pontos enquanto o Olimpia garantiu a liderança do grupo com 14 pontos e nenhuma derrota. Em 2021, eles se enfrentaram nas quartas de final da Libertadores e foi o Rubro-Negro quem avançou.

Pedro não vai jogar hoje porque cumpre suspensão imposta pelo Flamengo após se recusar a aquecer no fim de semana, em duelo contra o Atlético Mineiro, além de ter faltado no treino da última segunda-feira.

O jogo de volta entre Olimpia e Flamengo está marcado para quinta-feira, 10 de agosto, no Estádio Defensores del Chaco, no mesmo horário.

Quais times brasileiros estão nas oitavas de final da Libertadores?

Estão nas oitavas de final da Libertadores os brasileiros Fluminense, Athletico Paranaense, Internacional, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras após cada um deles garantir a classificação através da sua posição na fase de grupos.

Veja os jogos de ida:

Terça-feira, 01/08

Argentinos Juniors 1 x 1 Fluminense

Bolívar 3 x 1 Athletico PR

River Plate 2 x 1 Internacional

Quarta-feira, 02/08

Deportivo Pereira 1 x 0 Independiente del Valle

Atlético MG 0 x 1 Palmeiras

Nacional 0 x 0 Boca Juniors

Quinta-feira, 03/08

Flamengo x Olimpia - 21h

Atlético Nacional x Racing - 21h

