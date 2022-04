Qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje pela Libertadores (28/04)

Nesta quinta-feira, o Flamengo enfrenta o Universidad Católica a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio San Carlos de Apoquindo, no Chile, pela terceira rodada do grupo H na Libertadores em 2022. Confira a seguir em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje ao vivo.

Líder do grupo com seis pontos, o rubro-negro vai buscar a terceira vitória para consagrar-se na liderança e ficar mais perto da classificação. Do outro lado, o time chileno quer os três pontos nesta quinta-feira mas, para assumir a liderança, deve descontar o saldo de gols do adversário.

Qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje?

Qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje vai ser a ESPN e Facebook, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Para acompanhar na TV, o canal da ESPN transmite para todo o Brasil a partida da Libertadores hoje. Porém, a emissora só está disponível através de operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming da Disney, disponível também por assinatura. Se você possui a conta ativa, basta acessar com o login e a senha seja no computador, celular, tablet ou até a smarTV.

Para assistir de graça, o Facebook Watch transmite para todos os usuários ao vivo. Basta sintonizar a página, procurar pelo jogo do Flamengo e curtir tanto no celular como na TV.

Ficha técnica do jogo do Flamengo hoje:

Data: 28/04/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio San Carlos de Apoquindo, no Chile

Onde assistir: ESPN, Star + e Facebook

Escalação de Universidad Católica x Flamengo

Escalação do Universidad Católica:​ Perez, Parot, Paz, Ampuero, Fuenzalida, Nuñez, Gutiérrez, Leiva, Melano, Zampedri e Tapia

Escalação do Flamengo: Santos, Filipe Luís, Pablo, Willian Arão, Andreas Pereira, João Gomes, Arrascaeta, Éverton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol

Último jogo do Universidad Católica x Flamengo

A última vez que Universidad Católica e Flamengo se enfrentaram aconteceu em 4 de maio de 2017, no Maracanã, pelo segundo jogo na fase de grupos da Libertadores naquela temporada.

Por 3 a 1, o time carioca levou a melhor com gols de Rodinei, Guerrero e Miguel Trauco. Santiago Silva descontou para os visitantes.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.

