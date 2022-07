Qual jogo vai passar no SBT hoje, programação de terça? (05/07)

É dia de Libertadores! O torcedor quer saber qual jogo vai passar no SBT hoje para não perder nenhum lance da competição de futebol sul-americano. Nesta terça-feira, 5 de julho, a emissora vai transmitir uma partida logo após o episódio inédito da novela Poliana Moça, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Confira todas as informações a seguir da transmissão de hoje.

Qual jogo vai passar no SBT hoje da Libertadores?

O canal do SBT vai passar o jogo do Corinthians hoje na Libertadores, a partir das 21h30, no horário de Brasília. Téo José é quem vai narrar o jogo na transmissão do SBT, com comentários de Mauro Beting e Emerson Sheik, além da análise de arbitragem de Nadine Basttos. O canal exibe a partida para todos os estados do Brasil entre a emissora principal e suas afiliadas.

Diretamente de La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina, Boca Juniors e Corinthians disputam o jogo de volta das oitavas de final na Libertadores nesta terça, 5 de julho. Quem vencer está classificado para as quartas de final para enfrentar Flamengo ou Tolima.

O primeiro jogo terminou 0 x 0, sem grandes emoções em ambos os lados. Agora, chegou a vez de decidir quem avança para a próxima fase da competição e segue em busca do título.

Boca Juniors x Corinthians

Data: 05/07/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina

Onde assistir: SBT, site do SBT e SBT Vídeos

Como assistir SBT online hoje?

Além de assistir pela TV, o torcedor também pode curtir o jogo do Boca Juniors e Corinthians online.

O site do SBT (www.sbt.com.br) retransmite as imagens do canal principal para todos os usuários do país. Basta acessar o portal, clicar no ícone do AO VIVO na parte superior esquerda, escrita em vermelho e branco, e dar play no vídeo ao vivo.

Pelo celular, o aplicativo SBT Vídeos é o meio para ver a programação. Sem pagar nada, a plataforma também está disponível para tablets e computador.

Programação do SBT hoje

Em dia de Libertadores, saiba qual é a programação do SBT hoje, 5 de julho de 2022. O torcedor, no entanto, deve ficar atento com as mudanças de horários e programas de acordo com cada estado no país.

06:00 Primeiro Impacto

12:00 Carrossel

13:15 Esmeralda

15:00 Casos de Família

16:00 Fofocalizando

17:00 Cuidado Com O Anjo

18:15 A Desalmada

18:45 Amanhã É Para Sempre

19:45 SBT Brasil

20:30 Poliana Moça

21:30 Libertadores

23:15 Programa do Ratinho

00:30 The Noite com Danilo Gentili

01:30 Operação Mesquita

