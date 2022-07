Próximo jogo do Flamengo na Libertadores 2022: data e onde assistir

Válido pelas oitavas de final, quando será o próximo jogo do Flamengo na Libertadores? A equipe carioca venceu o Tolima no confronto de ida por 1 a 0. Agora, joga a partida de volta em casa, onde a torcida do rubro-negro deverá marcar presença para apoiar o elenco de Dorival Junior. Confira todas as informações sobre o próximo jogo.

Se vencer o confronto, o Flamengo vai enfrentar Corinthians ou Boca Junior nas quartas de final.

Quando vai ser o próximo jogo do Flamengo na Libertadores?

O próximo jogo do Flamengo na Libertadores vai ser na quarta-feira, 6 de julho, contra o Tolima a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Flamengo venceu o Tolima no primeiro jogo das oitavas por 1 x 0, gol de Andreas Pereira no Estádio Manuel Murillo Toro, na cidade de Ibagué, na Colômbia. Marcado para julho, o jogo de volta será na casa do Mengo desta vez, que espera contar com a força da torcida em peso.

Seguindo o chaveamento definido pela Conmebol, o Flamengo vai enfrentar Corinthians ou Boca Juniors nas quartas de final, dependendo do resultado final.

O próximo jogo do Flamengo na Libertadores terá transmissão do canal ESPN e o serviço de streaming Star +.

Flamengo x Tolima – Jogo de volta nas oitavas de final

Quarta-feira, 06/07 às 21h30, horário de Brasília, no Estádio Manuel Murillo Toro, na Colômbia – ESPN e Star +

Retrospecto do Flamengo na Libertadores 2022

Integrando o grupo H, o Flamengo fez boa campanha dentro dos gramados da Libertadores. Em seis rodadas, foram cinco vitórias e apenas um empate.

O elenco carioca ainda estava sob o comando de Paulo Souza quando disputou a fase de grupos da competição. Foram quinze gols marcados dentro e fora de casa e apenas seis sofridos, considerado ao lado de River Plate e Palmeiras como uma das melhores campanhas.

O Fla enfrentou Talleres, Sporting Cristal e Universidad Católica. Ao fim da primeira fase, Flamengo e Talleres se classificaram para as oitavas, enquanto o time chileno do Universidad Católica seguiu para a Copa Sul-Americana na temporada.

Confira a seguir o retrospecto completo do Flamengo na Libertadores de 2022 até aqui.

Sporting Cristal 0 x 2 Flamengo

Flamengo 3 x 1 Talleres

Universidad Católica 2 x 3 Flamengo

Talleres 2 x 2 Flamengo

Flamengo 3 x 0 Universidad Católica

Flamengo 2 x 1 Sporting Cristal

Tolima 0 x 1 Flamengo

Notícias do Flamengo

O principal desfalque do Flamengo neste momento é Bruno Henrique, com o joelho machucado. A tendência é de que o atacante não jogue mais em 2022, já que o prazo para a recuperação é de 10 e 12 meses, conforme informou o clube.

O departamento médico do Flamengo também indicou em nota que o atleta já iniciou as sessões de fisioterapia no CT do Ninho do Urubu.

Além de Bruno, também são desfalques no elenco rubro-negro Rodrigo Caio, também lesionado, e Diego Alves, Matheus Cunha e Willian Arão, com Covid-19.

O atleta Bruno Henrique foi operado neste domingo (26), no hospital Copa Star. Foi realizado no procedimento as reconstruções do ligamento cruzado anterior, do ligamento colateral lateral e do canto posterolateral do joelho direito pelos cirurgiões… — Flamengo (@Flamengo) June 26, 2022

