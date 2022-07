Qual jogo vai passar no SBT hoje? Programação de terça (12/7)

Com a agenda lotada de futebol, o torcedor quer saber qual jogo vai passar no SBT hoje? Nesta terça-feira, 12 de julho, a emissora vai exibir uma partida da Copa América Feminina a partir das 18h (Horário de Brasília), logo após o episódio inédito da novela Cuidado Com O Anjo. Para não perder nenhum lance, confira as informações a seguir.

Qual jogo vai passar no SBT hoje?

O canal do SBT vai transmitir o jogo do Brasil e Uruguai hoje, pela Copa América Feminina, a partir das 18h (Horário de Brasília).

Válido pela segunda rodada da fase de grupos, o jogo do Brasil promete boa disputa. Não apenas porque as seleções são rivais no futebol sul-americano mas porque trata-se de dois grandes elencos no futebol feminino. Por isso, o torcedor precisa ficar ligado para não perder nenhum lance.

O canal da TV aberta vai transmitir o jogo do Brasil e Uruguai para todos os estados do país. A narração fica por conta de Téo José, com comentários de Mauro Beting, jogadora Erika e Nadine Basttos na arbitragem. Também é possível assistir o jogo no site do SBT (www.sbt.com.br) e pelo aplicativo SBT Vídeos.

Uruguai x Brasil

Data: 12/07/2022

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Centenário de Armenia, na Colômbia

Onde assistir: SBT, Site do SBT e SBT Vídeos

Brasil na Copa América Feminina 2022

A Seleção Brasileira integra o grupo B na Copa América Feminina ao lado da Venezuela, Argentina, Peru e Uruguai.

Por cinco rodadas, as equipes disputam entre si por cinco rodadas, onde apenas a primeira e a segunda colocada avançam até a próxima fase. Já os terceiros lugares disputam o quinto lugar do torneio.

O Brasil estreou com vitória diante da Argentina por 4 a 0. Agora, tem outros três jogos para garantir os três pontos e conquistar o título da competição.

Confira a agenda dos jogos do Brasil na Copa América Feminina.

Brasil 4 x 0 Argentina

Uruguai x 0 Brasil – às 18h

Venezuela x Brasil – Segunda-feira, 18/07 às 18h

Brasil x Peru – Quinta-feira, 21/07 às 21h

Programação do SBT hoje

Confira a programação completa do SBT nesta terça-feira, 12 de julho de 2022. Com a transmissão do futebol feminino na Copa América, a emissora alterou completamente os horários da rede.

O torcedor também deve ficar atento porque o canal pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

06:00 Primeiro Impacto

12:00 Carrossel

13:15 Esmeralda

15:00 Casos de Família

16:00 Fofocalizando

17:00 Cuidado Com O Anjo

18:00 Copa América Feminina

19:45 SBT Brasil

20:30 Poliana Moça

21:30 Carinha de Anjo

22:15 Programa do Ratinho

23:15 Cine Espetacular

01:00 The Noite com Danilo Gentili

02:00 Operação Mesquita

