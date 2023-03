Qual novela vai substituir a Bambolê no Viva em 2023?

A novela Bambolê estreou no canal Viva em novembro de 2022 na faixa das 14h40 e ainda tem um longo caminho pela frente. A previsão é que a obra de Daniel Más termine apenas em meados de junho de 2023, mas o público já anseia para descobrir qual folhetim vai substituir a produção nas telinhas.

O que se espera é que a substituta da novela Bambolê seja uma novela da década de 80, já que desde 201 todas as reprises dessa faixa de horário são deste período.

O canal ainda não soltou o título da escolhida, mas desde o final de 2022 o Na Telinha vem adiantando os nomes de Direito de Amar e O Sexo dos Anjos. A suspeita surgiu por conta do registro pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Intelectual) concedido para ambas no segundo semestre do ano passado. Por enquanto, nenhuma das duas obras faz parte do catálogo da Globoplay.

O Jornal DCI entrou em contato com a assessoria do canal Viva na manhã do dia 30 de março para conferir se os títulos estão confirmados, mas ainda não obteve resposta.

CONFIRA: Novelas do Viva em abril 2023

Sobre o que é Direito de Amar, a possível substituta da novela Bambolê?

Direito de Amar é de autoria de Walther Negrão e foi exibida na faixa das 18h00 entre 16 de fevereiro e 5 de setembro de 1987. O folhetim totalizou 172 capítulos e tinha direção geral de Jayme Monjardim.

Com Gloria Pires e Lauro Corona nos papéis principais, a trama seguia a história de dois jovens que se apaixonavam durante um baile de máscaras, Rosália e Adriano.

Os dois passam uma maravilhosa noite juntos e depois não param de pensar um no outro. Porém, Rosália é prometida em casamento para o poderosos banqueiro Francisco Monserrat (Carlos Vereza) por conta da falência do pai.

Para pior, Francisco é ninguém mais, ninguém menos que pai de Adriano. Assim, Adriano é obrigado a conviver com seu grande amor, mas não da maneira que gostaria.

Qual o enredo da novela O Sexo dos Anjos?

Com Bia Seidl, Felipe Camargo e Isabela Garcia, O Sexo dos Anjos estreou em 25 de setembro de 1989 e terminou em 10 de março de 1990. O folhetim de Ivani Ribeiro também foi exibido na faixa das 18h00 e foi mais curto que Direito de Amar, contando com 142 capítulos no total.

A trama foi inspirada em O Terceiro Pecado, novela de Ivani Ribeiro para a extinta TV Excelsior de 1968, e trazia um romance quase impossível entre um anjo e uma mortal.

A história começa com o Anjo da Morte (Seidl) dando a missão para um emissário (Camargo) de buscar Isabela (Garcia) na Terra. Porém, quando conhece a jovem, ele acaba encantado por ela. O emissário então considera que o mais justo seria que a irmã da moça, Ruth (Silvia Buarque), morresse, já que é uma pessoa cruel.

Porém, o Anjo da Morte não aceita que Ruth morra no lugar de Isabela e ainda lhe dá uma sentença: Isabela só poderá cometer mais dois pecados na vida. Se ela cometer um terceiro, morre. O emissário então vai como o humano Adriano para a Terra e faz de tudo para salvar a amada.

VEJA: Qual novela vai substituir Maria do Bairro no Viva