Remake de A Viagem vem aí? O que sabemos sobre a nova novela

Após o sucesso do remake de Pantanal no horário nobre da TV Globo, alguns folhetins antigos surgiram em boatos de possíveis regravações. Obra de Ivani Ribeiro, A Viagem foi uma delas. Porém, entre rumores e declarações que desmentem algumas revelações, o remake de A Viagem irá realmente ser feito pela Globo? Entenda o que se sabe até agora!

+Estreias da Globo 2023

O remake de A Viagem vai acontecer?

A novela A Viagem foi um sucesso em suas exibições na TV Tupi na década de 70 e TV Globo na década de 90. Após o bem sucedido remake de Pantanal em 2022, ela é uma das cotadas para ganhar uma nova versão na emissora. Quem indica isso é o jornalista Flavio Ricco, do R7.

De acordo com o que colunista publicou em dezembro de 2022, a Globo ainda não bateu o martelo para definir de vez se a nova versão da novela de Irani Ribeiro irá realmente chegar às telinhas, mas afirma que o folhetim ainda está entre as ideias do canal. Caso o projeto seja aprovado, o remake de A Viagem deve chegar às telinhas na faixa das 18h, segundo ele.

Ainda não se sabe quem será o autor que ficará a frente da trama do provável projeto. Em agosto de 2022, a escritora Renata Jhin foi apontada como a autora do remake de A Viagem, mas a famosa desmentiu o assunto em entrevista ao colunista Duh Secco, do TV História. Renata é filha da autora Elizabeth Jhin e já colaborou com a mãe em alguns projetos, como Além do Tempo (2015) e Espelho da Vida (2018).

Outro nome apontado foi o de Walcyr Carrasco. No entanto, o autor também negou no Instagram qualquer envolvimento com a possível regravação. A presença de Carrasco no remake seria difícil, já que ele é responsável pela próxima novela das 21h da emissora, a substituta da atual Travessia, a aguardada Terra Vermelha.

De acordo com o Notícias da TV, caso o projeto vá para frente, ele tem previsão de estreia para 2024. A Globo ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas as chances do remake de A Viagem ganhar vida são grandes. Pantanal foi um sucesso e trouxe de volta a faixa das 21h para a casa dos 30 pontos de audiência, que estava em baixa com a exibição de Um Lugar ao Sol.

Primeira novela inédita após a paralização do setor de teledramaturgia da emissora com a pandemia do covid-19, Um Lugar ao Sol não conseguiu números que agradaram a emissora e terminou com apenas 25 pontos em seu capítulo final. Em comparação, Pantanal, que a substituiu, conseguiu 34 pontos de audiência no último capítulo.

+Veja os atores da novela A Viagem que já morreram

Quem pode estar no elenco?

Por enquanto, poucos nomes têm aparecido entre os possíveis cotados do remake de A Viagem. Até agora, os talentos que podem estar na trama é Taís Araújo. Segundo Flavio Ricco, o nome da atriz tem forte torcida nos bastidores da emissora para ser uma das protagonistas da trama, caso o projeto seja de fato aprovado. A famosa está atualmente na novela Cara e Coragem, das 19h, que será encerrada em janeiro de 2023.

Além de Araújo, de acordo com o colunista Fefito, do UOL, Marjorie Estiano é um nome pensado até agora pela TV Globo para integrar o elenco da nova versão da obra de sucesso de Irani Ribeiro. A última novela de Estiano foi Império, de 2015, em que viveu a vilã Cora.

Em que ano A Viagem passou na Globo?

A novela A Viagem ganhou duas versões. Primeiro, o folhetim de Ivani Ribeiro foi lançado pela extinta TV Tupi em 1975. Depois, a Globo fez um remake, que saiu em 1994 e foi ao ar na faixa das 19h no canal.

Na versão mais antiga, os papéis principais de Dinah, Alexandre, Teo e Cesar Jordão, ficaram com os atores Eva Wilma, Ewerton de Castro, Tony Ramos e Altair Lima, respectivamente.

Já em 1994, o papel de Dinah foi de Christiane Torloni, o de Alexandre ficou com Guilherme Fontes, que foi marcado pelo papel, Teo foi Maurício Mattar e Jordão (que trocou de nome de Cesar para Otavio nesta versão) foi papel de Antonio Fagundes.

A trama falava sobre a vida após a morte e tinha inspiração na filosofia de Allan Kardec. Tudo começa com Alexandre, que é um deliquente que acaba se matando na cadeia após ser condenado por um roubo que resultou em homícidio.

O espírito de Alexandre permanece na terra após a morte e volta para infernizar a vida de todos que ele julga responsável pelo seu destino. Dinah era sua irmã mais velha e tentou protegendo, recorrendo aos melhores criminalistas para defende-lo antes da condenação.

Leia também

Próximas novelas do Viva 2023: veja a programação e estreias do canal