Novelas do Viva de maio de 2023: veja a programação atualizada

A Sucessora (na imagem) estreou no final de março e permanece entre as novelas do Viva em maio. Veja todas - Foto: Reprodução/Globo

A programação de novelas do Viva é recheada de opções de diversos gêneros, faixas de horários, autores e tudo o que possibilita trazer ao público variedade. Neste mês de maio, não há estreias, já que em março três novos folhetins chegaram na grade e a próxima substituição está prevista para junho. Porém, há muitas opções já em andamento. Confira a programação completa!

Programação novelas do Viva maio - Malhação 1998 - 10h00

Malhação 1998 chegou em janeiro de 2023 às telinhas do Viva e ainda tem um longo caminho. A exibição é sempre as 10h00 de segunda a sexta-feira e ganha reprises nas tardes do canal, 16h15, e também na madrugada, por volta das 3h45.

Estrelada por Rodrigo Faro, como o personagem Bruno, e Cassia Linhares, como Alice, essa temporada da produção jovem mostra dois jovens que batalham para ficar juntos.

Horário: de segunda a sexta às 10h00

Malhação 2010 - 10h30

Malhação 2010 estreou entre as novelas do Viva no final de 2022, em dezembro, e também permanecerá na grade do canal por algum tempo. O folhetim vai ao ar durante a semana depois de Malhação 1998, a partir das 10h30. As reprises são às 16h45 e depois na madrugada, 4h15.

Por aqui, a história contada é de Pedro e Catarina, papéis dos atores Bruno Gissoni e Daniela Carvalho. O rapaz é da periferia e encontra um mundo bem diferente do seu quando chega ao colégio Primeira Opção, um renomado colégio. O bolsista acaba envolvido com Catarina, que leva uma vida de classe média.

Horário: de segunda a sexta às 10h30

A Sucessora - 11h45

A Sucessora abriu a faixa dedicada ao grande autor Manoel Carlos e é exibida de segunda a sábado às 11h45, com reprises na madrugada, às 02h05. A estreia da produção dos anos 70 foi nos últimos dias de março e o folhetim tem muito ainda o que exibir.

A trama segue o romance de Marina (Susana Vieira) e o viúvo Roberto Steen (Rubens de Falco), que nunca esqueceu a primeira esposa. Depois que se casa com o ricaço, a humilde Marina precisa lidar com as mudanças de vida, além da obsessão do marido pela ex-esposa.

Horário: de segunda a sábado às 11h45

Coração de Estudante - 12h45

Coração de Estudante está em reta final e em junho será substituída no canal. A obra de Emanuel Jacobina está no ar desde novembro de 2022. A exibição de segunda a sábado da produção estrelada por Fabio Assunção, Helena Ranaldi e Adriana Esteves é a partir das 12h45. Nos domingos, há maratona de reprise com todos os capítulos da semana, a partir das 09h00.

A história mostra o professora Edu (Fábio Assunção), que se muda com o filho Lipe (Pedro Malta) para a cidade de Nova Aliança. Ele é noivo de Amelinha (Adriana Esteves), filha de um homem rico e ganancioso, mas conhece Clara (Helena Ranaldi), o que muda sua vida.

Horário: de segunda a sábado às 12h45

Senhora do Destino - 13h30

Senhora do Destino estreou em março entre as novelas do Viva para substituir Caminho das Índias. A obra estrelada por Suzane Vieira é exibida de segunda a sábado às 13h30 - a programação do canal mostra que em alguns dias a exibição pode começar um pouco mais tarde, entre 13h40 e 13h45 - e reprises são exibidas ao longo da semana às 22h50. Já aos domingos, as maratonas dos capítulos recentes começam às 19h00.

A história se divide em duas fases e mostra a trajetória de Maria do Carmo (Carolina Dieckmann/Suzane Vieira), que tem a filha caçula sequestrada ainda bebê por Nazaré (Adriana Esteves/Renata Sorrah). Anos se passam e ela não encontra a menina, que ganhou o nome de Isabel (Carolina Dieckmann) e foi criada pela vilã. Até que um dia, os destinos delas se cruzam novamente.

Horário: de segunda a sábado às 13h30

Bambolê - 14h40

Bambolê está no ar desde novembro de 2022 e está cada vez mais perto de seu desfecho. O canal Viva ainda não anunciou qual será sua substituta, mas espera-se que seja uma obra dos anos 80, pois já há algum tempo a faixa de horário tem exibido apenas produções deste período. A exibição é de segunda a sábado a partir das 14h40, com reprises 00h30. A maratona de reprises da novela não é aos domingos, mas no começo da madrugada de segunda-feira, a partir de 00h30.

A trama segue o viúvo Álvaro Galhardo (Cláudio Marzo), pai de Ana (Myrian Rios), Yolanda (Thaís de Campos) e Cristina (Carla Marins), e ex-cunhada da difícil Fausta (Joana Fomm), que acaba apaixonado por Marta (Susana Vieira), uma mulher desquitada.

Horário: de segunda a sábado às 14h40

Força de Um Desejo - 15h30

Força de Um Desejo foi uma longa novela em sua exibição original, que contou com 226 capítulos no total. O folhetim está no ar desde outubro de 2022 entre as novelas do Viva e ainda não tem substituição divulgada pelo canal. A exibição de segunda a sábado é às 15h30, com reprises às 23h45. Aos domingos, ela começa sua maratona a partir de 14h00.

Trama de Gilberto Braga e Alcides Nogueira, a história mostra o romance proibido entre a dona do bordel (malu Mader) mais famoso da corte e o filho (Fabio Assunção) de um poderoso barão.

Horário: de segunda a sábado às 15h30

Amar a Morte - 20h30

Amar a Morte chegou ao catálogo de novelas do Viva no final de março, para substituir Maria do Bairro. O folhetim também é mexicano e traz a atriz Angelique Boyer como protagonista. A exibição é de segunda a sábado às 20h30, com reprises durante a semana na faixa das 11h00 e maratonas aos sábados, a partir das 08h45.

A trama mostra três homens totalmente diferentes, um ricaço, um criminoso e um professor, que acabam com os destinos entrelaçados depois de uma troca de corpos.

Horário: de segunda a sábado às 20h30

Próximas novelas do Viva confirmadas

A partir de junho, as novelas do Viva ganharão um reforço: a estreia de Corpo Dourado. A trama entrará no ar para substituir Coração de Estudante na faixa das 12h45. O dia exato ainda não foi divulgado pelo canal, mas em breve os detalhes devem vir à tona. A obra é estrelada por Cristiana Oliveira, que vive Selana. Ela é uma vaqueira que sonha em encontrar seu príncipe encantado.

*O DCI entrou em contato com a assessoria do Viva para confirmar que a programação se manterá sem alterações e se até o final do mês alguma novidade chega ao canal. Se necessário, a matéria será atualizada.

