Qual o filme da Tela Quente hoje: Globo exibe Vingadores

Nesta segunda-feira, 17 de julho, o público Tela Quente hoje vai conferir pela primeira vez na TV aberta o filme Vingadores: Ultimato, uma das maiores bilheterias da história do cinema. Lançado em 2019, o filme arrecadou mais de 2,7 bilhões de dólares ao redor do mundo e marcou o final de uma história que começou nos cinemas uma década antes.

Horário do filme da Tela Quente de hoje

A exibição da Tela Quente hoje começa às 22h25, logo após a novela Terra e Paixão. A duração original do longa-metragem é de 181 minutos, ou seja, 3 horas e 1 minuto, já contando com os créditos do filme. Na TV Globo, a programação informa que a Tela Quente ficará no ar das 22h25 até 00h15, o que cortaria mais de 1 hora do filme.

O filme Vingadores: Ultimato fez parte da fase 3 do Universo da Marvel nos cinemas e encerrou a trama que começou lá em 2008 com o primeiro filme do Homem de Ferro.

Após filmes de origens de personagens marcantes como Capitão América e Thor, em 2012 o público conferiu o primeiro filme dos Vingadores nas telonas. Depois vieram Vingadores: Era de Ultron (2015), Vingadores: Guerra Infinita (2018) e por fim Vingadores: Ultimato (2019).

No enredo deste longa-metragem de 2019 que tem o intuito de encerrar a história do grupo, a trama dá continuidade aos acontecimentos da primeira parte, Guerra Infinita, em que o vilão Thanos (Thanos) conseguiu se livrar de metade da humanidade depois de colocar as mãos em todas as joias do infinito.

Em Ultimato, os vingadores que sobraram, como o Capitão América, a Viúva Negra, o Hulk, entre outros, embarcam em uma jornada para tentar desfazer as ações de Thanos. Após encontrar o paradeiro do vilão, eles começam a trabalhar para resgatar o que foi perdido durante o estalar de dedos do antagonista, sem se importar com as consequências disso.

Filmes na Globo de 18 a 21 de julho

Vingadores: Ultimato é a grande novidade da programação da Globo nesta semana, o longa-metragem é bastante aguardado pelos fãs na Tela Quente desta segunda por nunca ter sido exibido na emissora antes. No entanto, esta não é a única produção que passará no canal esta semana. Confira a programação:

Terça-feira, 18 de julho: A Última Música às 15h25 na Sessão da Tarde

Quarta-feira, 19 de julho: Vicky e a Musa às 15h40 na Sessão da Tarde

Quinta-feira, 20 de julho: Turma Da Mônica - Laços às 15h25 na Sessão da Tarde

Sexta-feira, 21 de julho: A Era Do Gelo 2 às 15h35 na Sessão da Tarde

Sábado, 22 de julho: Um Príncipe em Nova York às 03h05 no Corujão I

Programação dos filmes da tarde e noite de sábado e domingo ainda não foi liberada.

