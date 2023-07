Acabou? Saiba quando o Linha Direta volta

Quem conferiu a programação da TV Globo nesta quinta-feira, 13 de julho, viu que o Linha Direta não será exibido. No lugar, o público acompanhará um especial da nova temporada de No Limite e a série The Good Doctor. Mas acabou o programa policial?

Linha Direta com Pedro Bial está renovada

O Linha Direta no comando de Pedro Bial só teve 10 episódios e, por isso, não será mais exibido neste ano. Mas a boa notícia para os fãs é que o programa vai voltar em maio de 2024, conforme anúncio da TV Globo.

Com o sucesso da nova temporada na televisão e também em formato de podcast nas plataformas de áudio, como o Spotify, é esperado entre o público nas redes sociais que no próximo ano o Linha Direta ganhe um número maior de episódios.

Segundo dados da coluna de Patrícia Kogut, do O Globo, a audiência do Linha direta marcou 12 pontos em sua estreia no dia 4 de maio, o que é um ponto a mais na média da faixa de horário das quintas-feiras anteriores. Ao longo da temporada, o programa continuou interessando o público e chegou a bater recorde de audiência da atração, 13 pontos no dia 25 de maio, data do quarto episódio. No geral, esta temporada do programa comandado por Pedro Bial conseguiu conquistar um aumento de 8% em relação à média de audiência da faixa das 23h.

Quais foram os casos da temporada de 2023 do Linha Direta

1º episódio: no primeiro episódio do Linha Direta, o programa explorou o caso Eloá, jovem de 15 de idade foi vítima de feminicídio em 2008, e também relatou a morte de Letícia Tanzi, jovem de 13 anos que foi assassinada pelo pai em 2018.

2º episódio: o segundo episódio da atração foi totalmente focado no caso A Barbárie de Queimadas, uma tragédia que chegou a cidade de Queimadas, na Paraíba, em 2012, que envolveu estupro coletivo e homicídio.

3º episódio: dois casos foram abordados neste episódio, o principal foi o de Henry Borel, menino de 4 anos de idade que morreu em março de 2021, cujo o padrasto é suspeito, e Lorena Rodrigues, garotinha de 2 anos assassinada pela tia e um companheiro.

4º episódio: um episódio que bateu recorde de audiência, O Golpe dos Nudes mostrou uma quadrilha que engana pessoas na internet e realiza extorsões.

5º episódio: neste programa do Linha Direta, foi abordado o caso do serial-killer de Curitiba, que aterrorizou o estado em 2021, e a morte de Renata Ferraz, jovem trans de 16 anos assassinada em Patos, Paraíba, em 2022.

6º episódio: em A viúva o Linha Direta mostrou a história de Heloísa Borba Gonçalves, uma mulher acusada de diversos crimes que é procurada até pela polícia norte-americana.

7º episódio: intitulado Os vizinhos Racistas, este episódio mostrou três casos, o de Antônio Alves de Freitas, idoso morto por um vizinho em 2020, Pedro Azpilicueta, de 28 anos, baleado por um vizinho em 2022, e Jeferson Leandro Matias Salvador, de 19 anos, assassinado em 2003, cujo o suspeito do caso era seu cunhado.

8º episódio: neste programa, o Linha Direta abordou o tema fake news e contou duas histórias, a de Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, vítima de linchamento ao ser confundida com uma sequestradora de crianças, e Geovane Gregório dos Santos, de 26 anos, morto pela população após ser acusado de assalto.

9º episódio: no nono e penúltimo episódio do Linha Direta, o programa mostrou casos de envenenamento. As primeiras vítimas apresentadas foram os irmãos Fernanda e Bruno, com suspeita de terem sido envenenados pela madrasta. O outro caso da noite foi o de Ruan dos Santos Martins, 25 anos, acusado de matar a sogra, o cunhado e um primo da companheira por ciúmes.

10º episódio: na despedida da temporada de 2023, o Linha Direta trouxe o episódio Chat line, que mostrou um caso de 2006, o homicídio de Ricardo Antunes da Silva, motorista de 32 anos que conheceu uma pessoa online.

