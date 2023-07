Sessão da Tarde da semana: filmes de 17 a 21 de julho de 2023

A Sessão da Tarde da semana entre os dias 17 e 21 de julho inclui o filme nacional "Turma da Mônica - Laços" (2019) e o clássico infantil "A Era do Gelo 2" (2006), entre outros títulos. Os longas-metragens vão ao ar de segunda a sexta logo após a edição especial de "Mulheres de Areia" (1993).

Segunda-feira, 17 de julho - Um Reencontro Inesquecível | Sessão da Tarde da semana

A programação começa com a exibição do filme Christopher Robin - Um Reencontro Inesquecível, obra infantil que traz de volta os clássicos personagens animados da turma do Ursinho Pooh. A história agora mostra Christopher Robin (Ewan McGregor) quando adulto, depois de ter deixado para trás as aventuras ao lado do urso e outros adoráveis animais no Bosque dos 100 Acres.

Christopher agora é um homem de negócios, mas sente que perdeu o rumo de sua vida. No entanto, Pooh ressurge na vida do protagonista pedindo ajuda para reencontrar Tigrão e sua turma. O rapaz embarca numa viagem ao passado, que lhe reserva grandes surpresas, e se lembra que aquele garoto divertido da infância ainda está dentro dele.

Título Original: Christopher Robin

Elenco: Jim Cummings, Ewan Mcgregor, Roger Ashton-Griffiths, Mark Gatiss, Hayley Atwell, Bronte Carmichael

Dubladores: Claudio Galvan, Evie Saide, Fernandinha Vandelli, Marco Antonio Abreu, Marcus Jardym, Mauro Ramos

Direção: Marc Forster

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Terça-feira, 18 de julho - A Última Música

A programação da Sessão da Tarde da semana de terça-feira inclui o filme A Última Música, baseado no livro escrito por Nicholas Sparks e protagonizado pelos atores Miley Cyrus e Liam Hemsworth.

A protagonista da história é Ronnie Miller (Miley Cyrus), uma jovem de 17 anos que é filha de pais divorciados. Depois de três anos da separação, a garota ainda tem ressentimentos sobre o que aconteceu com a família e passa a ter conflitos com a mãe, até que a matriarca decide mandar a filha para passar um tempo com o pai dela, em uma cidade praiana longe de Nova York.

Lá, ela conhece novas pessoas e se apaixona. Ronnie também encontra alguém que, além de bom músico e professor, é, acima de tudo, um verdadeiro pai.

Título Original: The Last Song

Elenco: Miley Cyrus, Liam Hemsworth, Bobby Coleman, Nick Searcy, Kelly Preston, Greg Kinnear

Dubladores: Verônica "Ronnie Miller" Tatiane Keplmair/ Galadriel: Evie Saide/ Kim: Miriam Ficher/ Will Blakelee: Marcos Souza/ Ashley: Christiane Monteiro/ Steve Miller: Marco Antônio Costa/ Pastor Harris: Andre Belizar/ Scott: Renan Freitas/ Vizinha: Maria Helena Pader

Direção: Julie Anne Robinson

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Quarta-feira, 19 de julho - Vicky e a Musa | Sessão da Tarde da semana

Na quarta-feira, a Sessão da Tarde exibe alguns episódios da série original Globoplay Vicky e a Musa. Esse é o primeiro seriado musical da plataforma de streaming, que conta a história de uma jovem cheia de sonhos, que sempre foi apaixonada por música e dança.

A chegada da adolescência traz os conflitos típicos dessa fase. Vicky fica triste quando sua melhor amiga, Laura, decide deixá-la de lado e passa a ignorá-la. A protagonista encontra um novo propósito quando decide transformar seu bairro por meio da arte e conta com a ajuda de Euterpe, musa da música grega.

Título Original: Vicky e a Musa

Elenco: Cecília Chancez, Tabatha Almeida, Nicolas Prattes, João Guilherme, Cris Vianna, Dan Ferreira

Direção: Marcus Figueiredo

Nacionalidade: Brasileira

Horário: 15h40, horário de Brasília

Quinta-feira, 20 de julho - "Turma da Mônica - Laços"

A programação da Sessão da Tarde da semana continua com mais uma produção nacional na quinta-feira. Será exibido o filme Turma da Mônica - Laços, lançado em 2017 e dirigido por Daniel Rezende. A história começa quando o cachorro de Cebolinha (Kevin Vechiatto) desaparece. O garoto arma um plano para resgatar o cãozinho, mas vai precisar da ajuda de Mônica (Giulia Benite), Magali (Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira).

O quarteto então parte em busca do animalzinho e, juntos, irão enfrentar grandes desafios e viver grandes aventuras para levar o cão de volta para casa.

Título Original: Turma Da Mônica - Laços

Elenco: Giulia Benite, Kevin Vechiatto, Laura Rauseo, Gabriel Moreira

Direção: Daniel Rezende

Nacionalidade: Brasileira

Horário: 15h25, horário de Brasília

Sexta-feira, 21 de julho - "A Era Do Gelo 2"

A semana termina com a exibição do clássico infantil A Era do Gelo 2: O Degelo. O filme é o segundo da franquia "A Era do Gelo". Nesta nova aventura, os personagens precisam lidar com o fim da era glacial e, como consequência, surgem em todo lugar gêiseres e verdadeiros parques aquáticos.

O mamute Manfred (Ray Romano/Diogo Vilela), o tigre Diego (Dennis Leary/Márcio Garcia) e o bicho-preguiça Sid (John Leguizamo/Tadeu Melo) descobrem que toneladas de gelo estão prestes a derreter, o que significa que o vale onde eles viveram será inundado.

O trio então precisa correr para avisar a todos do perigo e ainda encontrar um local em que não corram riscos e possam se salvar.

Título Original: Ice Age: The Meltdown

Elenco: Denis Leary, John Leguizamo, Josh Peck, Queen Latifah, Ray Romano, Seann William Scott

Dubladores: Cláudia Jimenez, Diogo Vilela, Gustavo Nader, Márcio Garcia, Peterson Adriano, Tadeu Mello

Direção: Carlos Saldanha

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25, horário de Brasília

Outros filmes nesta semana na Globo

Segunda-feira (17/07)

Tela Quente exibe o filme "Vingadores: Ultimato" (2019)

Horário: 22h25, horário de Brasília, após Terra e Paixão

Sábado (21/07)

Corujão I exibe o filme "Um Príncipe em Nova York" (1988)

Horário: 03h05, horário de Brasília, após o Comédia na Madrugada

