Qual o final de Catarina em O Cravo e a Rosa?

O final de Catarina em O Cravo e a Rosa será ao lado de seu amado Petruchio (Eduardo Moscovis). Depois de dezenas de brigas ao longo da trama, o casal faz as pazes e decidem ficar juntos de uma vez por todas. A protagonista também descobre quem roubou suas apólices e também dá à luz a gêmeos nas cenas finais.

Depois de muitas idas e vindas, Catarina (Adriana Esteves) e Petruchio fazem as pazes de vez na reta final de O Cravo e a Rosa. Os dois estavam brigados, mais uma vez, pois a feminista acreditava que o marido estava dando em cima de Marcela (Drica Moraes), mas tudo não passava de um plano do caipira para tentar descobrir se a megera havia roubado as apólices.

No último capítulo da novela, o produtor de queijos contará a todos durante o jantar de noivado de Bianca (Leandra Leal) que só fingiu seduzir Marcela para recuperar a herança de sua amada. “Eu estou planejando faz tempo para descobrir quem pegou o dinheiro de Catarina, e eu pensei que o único jeito de desmascarar o ladrão era botar todo mundo junto. Então, eu falei escondido com Bianca e, depois, com o delegado, e pedi a ajuda dele. Porque eu fingi o tempo todo, Catarina, eu nunca que quis ir embora com Marcela. E eu nunca quis ficar tanto tempo longe de você, minha onça”, diz o rapaz.

Quem não fica nada feliz com a revelação é Marcela, que chama Petruchio de traidor na frente de todos. A vilã mostra sua verdadeira face e confessa o interesse pela fortuna, mas também entrega Heitor (Rodrigo Faro) e Serafim (João Vitti), que são seus cúmplices.

Esclarecida a suposta infidelidade de Petruchio, Catarina se sentirá aliviada por saber que o marido não a traiu, mas ainda precisa esclarecer o mistério das apólices, que não estão com Marcela.

Quem roubou as apólices de Catarina?

Mimosa (Suely Franco) foi quem roubou as apólices de Catarina, mas apenas para evitar que Marcela as furtasse primeiro. O mistério também é resolvido no último capítulo.

A empregada doméstica conta que viu a megera mexendo nos papéis que estavam no escritório de Batista (Luís Melo) e ficou com medo que ela roubasse a herança. “Eu estava passando na sala com uma bandeja quando ouvi a dona Marcela e o jornalista Serafim na sala de estudos. Eu quis saber o que eles estavam fazendo lá”, diz. Ela conta que ouviu os dois vilões tramando o roubo das apólices.

A humilde mulher esperou os dois saírem e abriu o cofre, já que possuía a senha. “Mas eu não quis roubar, Catarina, eu só não queria que aquela lambisgoia pegasse seu dinheiro”, se justifica. Ao ser questionada por Petruchio onde ela havia colocado os papéis, a empregada dá uma má notícia: “eu botei em um lugar bem seguro, mas quando fui pegar tinham roubado de novo. Por isso que eu não contei pra ninguém”.

Na verdade, ninguém de fato roubou as apólices. Mimosa colocou os papéis dentro de um álbum de fotos, que Buscapé (Luiz Antônio do Nascimento) pegou para ver uma foto de seus pais. Catarina e Petruchio então pegam o álbum de volta e recuperam as apólices.

Resolvido o mistério das apólices, Catarina dá à luz a gêmeos no final de O Cravo e a Rosa. Os protagonistas se tornam pais de um menino e uma menina, com personalidades tão fortes como as deles: os pequenos aparecem jogando brinquedos um no outro.

Catarina e Petruchio terminam a novela brigando, como sempre, mas permanecem juntos e criam os filhos em harmonia.

Por onde andam Eduardo Moscovis e Adriana Esteves?

Eduardo Moscovis e Adriana Esteves fizeram muito sucesso como Catarina e Petruchio e até hoje seguem trabalhando em novelas da Globo.

Atualmente, Moscovis está com 54 anos de idade – na época da novela, ele tinha 33 anos. Depois do êxito como o caipira produtor de queijos na trama de Walcyr Carrasco, o ator conquistou mais um personagem de destaque em sua carreira. Em 2005, ele interpretou o botânico Rafael em Alma Gêmea, folhetim que conquistou a maior audiência do horário das 18h nos anos 2000.

Sua última aparição em novelas foi neste ano, quando participou dos capítulos finais de Um Lugar ao Sol, trama das 21h de Lícia Manzo. O ator é pai de quatro filhos: Gabriela, de 22 anos, e Sofia, de 20, frutos do relacionamento com Roberta Richard, e de Manuela, de 13, e Rodrigo, de 8, do casamento com Cynthia Howlett.

Já Adriana Esteves está com 52 anos de idade. A atriz é casada com Vladimir Brichta, com quem mantém um relacionamento desde 2006. Os dois são pais de Vicente Brichta, de 15 anos, mas a atriz tem outro herdeiro, Felipe Ricca, de 21 anos, fruto do casamento com Marco Ricca.

A atriz coleciona papéis memoráveis ao longo de sua carreira. Depois de O Cravo e a Rosa, ela foi protagonista de Coração de Estudante (2002), outra novela das 18h, no papel de Amelinha. Mas é por seu trabalho em 2012 que a famosa é mais lembrada, quando interpretou Carminha em Avenida Brasil.

Seu último trabalho em novelas foi em 2019, quando interpretou Thelma, uma das protagonistas da novela das 21h, Amor de Mãe.