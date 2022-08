Como Marcela é desmascarada em O Cravo e a Rosa?

É através de Bianca (Leandra Leal) como Marcela é desmascarada na novela. A mocinha se cansará de ver a megera se dando bem e aproveitará que Joaquim (Carlos Vereza) descobriu sobre o processo que a própria filha abriu contra ele para abrir a boca sobre as verdadeiras intenções da dondoca.

Quando e como Marcela é desmascarada?

É somente no capítulo 194 da exibição original de O Cravo e a Rosa que é mostrado como Marcela é desmascarada. A reprise em exibição na Globo possui menos episódios que a versão de 2001, portanto a cena pode ser exibida antes.

A megera será desmascarada quando seu pai descobrir que ela não é filha única – Joaquim também é pai de Januário (Taumaturgo Ferreira), fruto de um relacionamento do passado. Ou seja, Marcela não herdaria mais toda a herança sozinha, pois agora tem um irmão.

É claro que a vilã não vai aceitar mais um herdeiro e armará um plano para tentar deixá-lo de fora do testamento. Ela exige que Batista (Luís Mello) abra um processo para provar que Joaquim está louco por querer incluir o segundo filho no testamento, mas faz tudo sem que o pai saiba de nada.

Só que o banqueiro descobre tudo e vai tirar satisfações com Batista. Marcela tenta mentir para se livrar, mas o ricaço não cai na conversa da filha. “Meu marido, vocês está processando meu pai?”, questiona ela, cínica.

Marcela é imediatamente interrompida por Joaquim. “Eu posso ser tonto, posso parecer um osso velho mas meus miolos estão funcionando perfeitamente. Marcela, me diga, que marido processaria alguém sem que a mulher tomasse conhecimento?”, pergunta o banqueiro.

O ricaço continua se lamentando na frente de todos: “dói muito saber que a filha está apunhalando o próprio pai pelas costas. Esse testamento eu fiz para beneficiar o seu irmão e você vive se queixando, você diz que não se interessa por dinheiro, mas esse testamento não sai da sua cabeça”.

A megera jura que não quer o dinheiro do pai, mas é interrompida por Bianca. “É mentira dela! A Marcela só pensa em dinheiro, ela escondeu todas as minhas joias. Eu já ouvi ela falando sobre esse testamento várias vezes com o papai, ela chamava até o irmão de jeca pelas costas. E foi ela sim que convenceu o papai a processar o senhor”, diz a jovem. A loira também diz que foi a madrasta quem fez a cabeça de Batista para não deixar ela se casar com o professor.

“Eu sabia… Eu não queria acreditar. Fique sabendo Marcela, que nem nessa vida, nem em outra, você verá a cor do meu dinheiro”, diz Joaquim em meio às lágrimas.

O que acontece com Marcela no final da novela O Cravo e a Rosa?

Marcela paga por todas as maldades cometidas ao longo da novela e termina na miséria. Ao longo da trama, Joaquim morrerá e deixará para Januário todo o seu dinheiro.

Esperto, o banqueiro instruirá seus advogados para dizerem a Marcela que quem herdou toda sua fortuna foi a porquinha de estimação do filho caipira. A vilã rapidamente dá um jeito de ficar com o animal, até que descobre que tudo não passa de uma armação de seu pai.

A porca não herdou nada – o ricaço fez isso para enganar Marcela enquanto resolvia os trâmites legais para passar todo o seu dinheiro para o caipira. Assim, Januário se torna milionário e fica com Lindinha (Vanessa Gerbelli), seu grande amor.

Já Marcela se junta a Heitor (Rodrigo Faro) e os dois viajam para o interior de São Paulo. Eles se tornam uma dupla de golpistas que tentam arrancar dinheiro de qualquer pessoa que cruzem seus caminhos.

Assista o vídeo como Marcela é desmascarada: