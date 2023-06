Quando começa Mulheres de Areia no lugar de Chocolate com Pimenta?

Junho é quando começa Mulheres de Areia na Globo. O remake de Ivani Ribeiro, que foi sucesso na década de 90, vai substituir Chocolate com Pimenta a partir da próxima semana. Essa será a terceira vez que o folhetim será reprisado na emissora.

Que dia começa Mulheres de Areia na Globo?

A reprise de Mulheres de Areia começa em 26 de junho, segunda-feira, logo após o Jornal Hoje. Nas duas primeiras semanas, o folhetim vai dividir o horário com os capítulos finais de Chocolate com Pimenta.

Mulheres de Areia foi um fenômeno de audiência no horário das 18h, somando 201 capítulos. A novela já um remake da trama da mesma autora, que foi exibida originalmente em 1973 na TV Tupi com Eva Wilma (1933-2021) no papel principal.

As protagonistas da história são as gêmeas Ruth e Raquel, ambas interpretadas por Glória Pires. Depois de um tempo longe da cidade fictícia Pontal D’Areia, Ruth retorna para a casa dos seus pais Isaura (Laura Cardoso) e Floriano (Sebastião Vasconcelos), onde também vive sua irmã Raquel.

Apesar de serem muito parecidas fisicamente, as personagens tem personalidades muito diferentes: Ruth é doce e bondosa, enquanto Raquel é egoísta, agressiva e má.

Ruth namora o empresário Marcos Assunção (Guilherme Fontes), mas o rapaz fica na mira de Raquel, que está de olho na fortuna do rapaz, e o seduz.

Marcos troca Ruth por Raquel e se casa com a megera, sem saber de suas reais intenções. O ricaço também nem desconfia que sua esposa mantém um caso com o mau-caráter Wanderlei (Paulo Betti).

A trama passa por uma reviravolta quando Raquel sofre um acidente no mar e é dada como morta. Para ficar com Marcos, Ruth assume o lugar da irmã. No entanto, a vilã não morreu, e planeja voltar para se vingar da irmã.

Além de Glória Pires e Guilherme Fontes, o elenco de Mulheres de Areia também conta com Raul Cortez, Susana Vieira, Vivianne Pasmanter, Humberto Martins, Daniel Dantas, entre outras estrelas.

Por ser uma novela bastante antiga, todos os capítulos estão disponíveis para os assinantes do Globoplay. Basta procurar pelo título na aba de busca para ter acesso ao conteúdo. Depois que a história estiver no ar, a nova edição da trama será disponibilizada na plataforma de streaming.

Quando termina Chocolate com Pimenta?

Chocolate com Pimenta termina em 7 de julho, sexta-feira. A trama ainda tem mais duas semanas e meia pela frente antes de exibir o último capítulo.

Essa também foi a terceira vez que a novela foi reprisada na Globo e, apesar de ser um folhetim de apelo popular muito forte, vai terminar com média de audiência menor que sua antecessora, "O Cravo e a Rosa" (2000).

Até 9 de junho, Chocolate com Pimenta estava com média de 12,85 pontos na Grande São Paulo, segundo dados do Kantar Ibope. A três semanas do fim, O Cravo e a Rosa tinha média de 14 pontos na mesma praça.

Apesar do número ser menor que a anterior, a média ainda está bem acima das outras emissoras no mesmo horário e prova o poder dos folhetins escritos por Walcyr Carrasco. Agora, Mulheres de Areia terá o desafio de manter o público noveleiro.

Chocolate com Pimenta foi a segunda novela exibida na nova faixa de reprises da tarde, criada em 2021 com O Cravo e a Rosa, do mesmo autor. São exibidas edições especiais de cada folhetim, assim como no Vale a Pena Ver de Novo, que vai ao ar após a Sessão da Tarde. O horário prioriza novelas do horário das seis que foram sucesso de audiência em sua exibição original.

