Graça morre no final de Chocolate com Pimenta e filho sobrevive

Interpretada por Nívea Stelmann, a vilã Graça morre no final de Chocolate com Pimenta, após dar à luz ao seu filho. À beira da morte, a vilã pede perdão para Guilherme e, especialmente para sua irmã Celina - vítima de planos maldosos ao longo da trama.

O que acontece com Graça em Chocolate com Pimenta?

O médico que cuida de Graça já havia pedido para que a moça ficasse de repouso durante a reta final da gravidez para evitar que algo acontecesse com ela e com o bebê. No entanto, o quadro a personagem piora a cada dia, fazendo com que ela passe mal frequentemente. Quando chega o dia do parto, a mulher consegue trazer seu filho ao mundo, mas sofre eclâmpsia e perde muito sangue.

Celina e Guilherme chegam, e Graça pede para conversar com ambos. A megera começa a pedir perdão para sua irmã e seu marido por toda as maldades que cometeu ao longo da trama para separá-los. "Eu perdoo tudo, Graça. Estou aqui, com o coração aberto", diz o advogado.

A personagem de Samara Felippo nota que Graça está sangrando e se assusta, enquanto a vilã continua dizendo que toda a inveja que sentia de sua irmã foi embora. A benzedeira intervém e diz que a esposa de Guilherme não tem muito tempo de vida, para o desespero de Celina e do advogado.

Fraca, Graça começa a dizer que partirá, mas antes faz um último pedido ao casal. "Eu não tenho muito tempo. Eu vejo tudo nublado, eu vejo uma coisas atrás de vocês dois... duas asas. Por favor, me prometam, criem meu filho com todo o amor que vocês tem em seus corações", diz.

A morte da professora também tem uma pegada sobrenatural. Isso porque a benzedeira afirma que demônios precisam levar uma alma naquela noite e que seria Graça ou o bebê. Diante das vilanias que cometeu, a megera se entrega para manter seu filho vivo.

Com Celina e Guilherme afirmando que cuidarão do bebê, Graça morre e deixa seu filho nos braços da irmã e do advogado.

O que acontece após a morte de Graça?

Reginaldo (Antonio Grassi) sofre com a morte de sua herdeira favorita. A partida de Graça também faz com que ele se arrependa da forma que tratou Celina ao longo da trama.

Apesar do luto, Reginaldo consegue se reerguer e se livra do vício em jogos. O patriarca também recupera seu emprego na fábrica de chocolates, onde se aproxima de Roseli (Rosane Gofman), com quem engata um romance.

Reginaldo também passa a aceitar o namoro de Celina e Guilherme, já que descobriu que o advogado não é seu filho. Sendo assim, não tem motivos para impedir que sua filha e o rapaz vivam a paixão que sentem um pelo outro.

Nos capítulos finais de Chocolate com Pimenta, Guilherme e Celina enfim se casam. Os pombinhos continuam morando na casa de Reginaldo, onde criam o filho de Graça.

