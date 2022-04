Qual o final de Muda na novela Pantanal e o que acontece com ela

Muda (Bella Campos) chegou na região pantaneira para se vingar de Maria Marruá (Juliana Paes), e cumpriu seu plano. O que ela não imaginava é que iria virar a melhor amiga de Juma (Alanis Guillen) e acabaria morando com a jovem. Ao longo da novela, ela se apaixonará por Tibério (Guito). Final de Muda na novela Pantanal será de redenção e romance.

Quem é Muda e o que acontece com ela?

Muda na verdade se chama Maria Rute. Ela é filha do fazendeiro assassinado por Gil (Enrique Diaz) no começo da trama e, depois de adulta, vai até o Pantanal em busca de vingança. No entanto, ela descobre que o homem já está morto e decide então mudar o alvo para Maria Marruá.

O jagunço Lúcio (Erom Cordeiro) matou Maria a mando da garota, mas foi impedido por ela de atirar em Juma. Isso porque Rute finge ser muda para ganhar a confiança e empatia da menina onça – e o plano deu certo. Até agora, a ‘patroinha’ está morando com a protagonista, que já a considera uma amiga.

Sozinha no mundo, Juma vê Muda como uma confidente. As duas vão ficar morando juntas ao longo da novela e nem ao menos o Velho do Rio (Osmar Prado) avisará a Marruá para ter cuidado com a filha do fazendeiro.

No entanto, será a própria Maria Rute que irá confessar ter chegado ali apenas por vingança e que não é muda. Ela vai revelar ser filha do fazendeiro morto por Gil, o que deixará Juma furiosa.

Qual o final de Muda na novela Pantanal?

No entanto, a personagem terá um arco de redenção. Se a versão adaptada por Bruno Luperi manter o roteiro original, ela vai ganhar a confiança dos peões do Pantanal e será contratada para trabalhar na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira).

Além, disso ela viverá um romance com Tibério. O peão se encantou pela jovem desde a primeira vez a viu – ele até chegou a comentar com os outros peões que achou a moça muito bonita. Em breve, ela também ficará interessada nele.

É quando ela passa a trabalhar para Zé que se aproxima ainda mais do peão. Por um tempo, ele será o único que terá conhecimento que ela, na verdade, nunca foi muda.

Mas, antes do final feliz, Muda irá trazer de volta o seu lado vingativo e pensará em matar Tenório (Murilo Benício), que se revelará ser o grande vilão da trama. No entanto, o crápula acabará morto após um embate com seu próprio funcionário, o peão Alcides (Juliano Cazarré).

Mesmo com os conflitos, Muda e Tibério vão se casar e ter um final feliz juntos.

Na primeira versão da novela, Andréa Richa foi quem interpretou a personagem, agora vivida pela atriz estreante Bella Campos. Já o papel de Tibério era de Sérgio Reis – em 2022, o também novato Guito fica a cargo do peão.

+ Quem é Muda em Pantanal? Personagem causa nova tragédia