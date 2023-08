Qual o jogo da Globo hoje? Emissora transmite partida da Libertadores (30/08)

Globo transmite jogo do Palmeiras pela Libertadores - Foto: Reprodução/Rede Globo/Cesar Greco/@palmeiras

Hoje é dia de jogo na Globo! Nesta quarta-feira, 30, a emissora transmite mais uma partida da Libertadores, ao vivo, logo após a novela "Terra e Paixão". O confronto acontece no Allianz Parque, em São Paulo, pelo campeonato sul-americano.

Qual jogo a Globo vai transmitir hoje?

A Globo transmite a partida entre Palmeiras e Deportivo Pereira às 21h15, horário de Brasília. Este é o jogo de volta entre o time brasileiro e o colombiano, que se enfrentam nas quartas de final da Conmebol Libertadores.

A transmissão acontece em todo o Brasil. A narração será feita por Luís Roberto, com comentários de Caio Ribeiro e Diego Ribas.

O jogo de ida foi vencido pelo Palmeiras, que goleou o Deportivo Pereira por 4x0. A vitória deu uma ótima vantagem para o Verdão, que tem grandes chances de avançar para a semifinal - o time pode perder por até três gols de diferença que mesmo assim avançará para a próxima fase. Já a equipe colombiana tem poucas chances de ser classificada e precisa golear o Palmeiras para avançar.

Quem vencer a partida enfrenta o time que for classificado após o confronto entre Boca Juniors e Racing, que empataram no jogo de ida. O jogo de volta também acontece hoje e decide quem avança para a próxima rodada.

A final da Libertadores 2023 está marcada para 4 de novembro, sábado, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo único. A última vez que o estádio recebeu a decisão foi em 2020, quando o Palmeiras saiu campeão sobre o Santos.

Horário: 21h15, horário de Brasília

Como assistir Palmeiras x Deportivo Pereira na Globo online

Os espectadores que não estiverem em frente à televisão no horário da partida podem acompanhar através do Globoplay, que libera o sinal gratuitamente mediante cadastro.

A ESPN e o streaming Star+ também fazem a transmissão. No entanto, é necessário ter um plano de TV a cabo, no caso da primeira opção, ou ser assinante de um dos planos da plataforma.

Para assistir o jogo do Palmeiras hoje online e de forma gratuita, siga os passos:

1 – Acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou baixe o aplicativo na App Store, para iOS, ou Google Play, para Android.

2- Clique no canto superior direito para fazer login ou se cadastrar.

Se você já utilizou o Globoplay outras vezes, é só preencher os campos de e-mail e senha para fazer login. Também há opção de entrar na plataforma usando as contas do Facebook, Apple ou Google com os dados usados nessas redes.

Novos usuários precisam se registrar na plataforma. Clique em 'cadastre-se' e insira os dados solicitados para fazer uma conta Globo.com como nome completo, e-mail, criação de uma senha, gênero, data de nascimento e cidade de residência. Também é necessário concordar com os termos de uso e política de privacidade.

3- Depois de concluir essa etapa, clique em "Agora na TV" no horário da partida. A transmissão começará em poucos segundos.

