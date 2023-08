Deportivo Pereira é bom? Time vai enfrentar o Palmeiras na Libertadores 2023

O Deportivo Pereira disputa a Copa Libertadores da América pela primeira vez em sua história. O time passou pelo Boca Juniors, Monagas e o Colo-Colo na fase de grupos, derrotou o Independiente del Valle nas oitavas e agora vai enfrentar o Palmeiras nas quartas de final. Conheça o humilde clube colombiano e saiba quem são os destaques.

De qual país é o time Deportivo Pereira?

Estreante na Libertadores, o Deportivo Pereira representa a cidade Pereira, no interior da Colômbia, localizada a 359 km da capital da República. Criado em 1944, o clube disputa o Campeonato Colombiano e a Libertadores sob as cores amarelo, vermelho e preto sob o mando de campo do Estádio Hernán Villegas, já que não tem o seu próprio estádio.

No ano passado o elenco conquistou o seu primeiro título nacional da história ao ocupar a liderança do grupo na fase quadrangular com 12 pontos em quatro vitórias e duas derrotas. Na final contra o Independiente Medellín empatou o primeiro jogo em 1 a 1, mas na volta superou o rival nos pênaltis e garantiu a sua classificação para a Libertadores.

Entre 2011 a 2019, o Deportivo Pereira amargou a segunda divisão colombiana por nove temporadas, retornando para a elite no ano seguinte com muita luta. Hoje, o grande rival do Deportivo é o Once Caldas no futebol colombiano.

Caminho da fase de grupos até as quartas de final

Não dá para negar que o Deportivo Pereira começou a fase de grupos na Libertadores sem qualquer favoritismo, mesmo sendo o campeão nacional da Colômbia. Estreante no torneio continental, juntou-se ao grupo F com Boca Juniors, Colo-Colo e Monagas para jogar as seis rodadas em pontos corridos.

Estreou na quinta-feira, 05 de abril, contra o Colo-Colo, do Chile, no Estádio Hernán Villegas, com empate. Na rodada seguinte perdeu para o Boca Juniors, na Argentina, mas conseguiu se reerguer ao derrotar o Monagas na terceira rodada. O Deportivo ainda disputou outros três jogos que o garantiram na segunda posição do grupo com oito pontos em duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Classificado pela primeira vez nas oitavas de final caiu com o Independiente del Valle, atual campeão da Sul-Americana e favorito ao título. Ganhou o primeiro jogo na Colômbia, enquanto o empate na volta assegurou a sua vaga para jogar contra o Palmeiras nas quartas de final.

Confira o histórico do clube colombiano na Libertadores até aqui.

Fase de grupos:

Deportivo 1 x 1 Colo-Colo

Boca Juniors 2 x 1 Deportivo

Deportivo 2 x 1 Monagas

Deportivo 1 x 0 Boca Juniors

Monagas 1 x 0 Deportivo

Colo-Colo 0 x 0 Deportivo

Oitavas de final:

Deportivo 1 x 0 Independiente del Valle

Independiente del Valle 1 x 1 Deportivo

Quando vai ser a partida entre Palmeiras e Deportivo?

Os confrontos de ida nas quartas de final da Libertadores estão marcados para 22, 23 e 24 de agosto, enquanto a volta vai ocorrer em 29, 30 e 31 do mesmo mês. O duelo entre Palmeiras e Deportivo ainda não tem data ou horário marcado no calendário.

Com o fim das oitavas de final, a Conmebol vai divulgar nos próximos dias a programação completa das quartas de final com dias, horários e os locais, além da arbitragem.

Jogo de ida (22, 23 e 24 de agosto):

Deportivo Pereira x Palmeiras - Estádio Hernán Villegas, na Colômbia

Jogo de volta (29, 30 e 31 de agosto):

Palmeiras x Deportivo Pereira - Allianz Parque

Quem é o goleiro do Deportivo Pereira?

Personagem importante na classificação do Deportivo Pereira nas oitavas e quartas de final, o goleiro titular é o colombiano Aldair Quintana, de 29 anos e 1,95 m. O arqueiro chegou do Atlético Nacional em janeiro desde ano por empréstimo válido até o fim do ano.

Quintana começou a jogar futebol em 2014, nas categorias de base do River Plate, da Argentina, com passagem também pelo Independiente Medellín, com chance de defender o profissional um ano depois. O goleiro também passou por Depór FC, Orsomarso SC, Tolima e Atlético Huila, todos da Colômbia.

Em 2019 foi comprado pelo Atlético Nacional e, em 2023, cedido por empréstimo ao clube de Pereira. São 31 partidas na temporada com 35 gols sofridos e nove sem tomar gols entre o Campeonato Colombiano, Libertadores e torneios como a Copa da Colômbia.

