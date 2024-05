Qual o jogo da Sul-americana 2024 tem hoje no SBT ? (7/5)

Hoje tem jogo no SBT com partida da Sul-Americana de 2024, que chega na quarta rodada. Corinthians, Atlético-MG, Flamengo e Cruzeiro entram em campo nesta terça-feira, 7 de maio.

Jogo do SBT hoje

O SBT transmite na TV aberta o jogo do Cruzeiro contra o Alianza FC. A partida de futebol tem início às 21h30, horário de Brasília, e também será exibido no Star+ e ESPN 4.

O torcedor também pode assistir a partida entre Alianza FC x Cruzeiro na plataforma digital do SBT, disponível de graça para todos os usuários no Brasil. É só acessar o site (www.sbt.com.br) ou o aplicativo SBT Vídeos.

No site, clique em "Ao vivo", escrito em vermelho e branco no menu principal, espere o player carregar no meio da tela e, na sequência, aperte o play. Dá para assistir no computador ou em qualquer aplicativo com internet.

No SBT Vídeos o modelo é o mesmo. Não precisa pagar nada para ver, a única diferença é que é preciso baixar o aplicativo no celular ou tablet, Android ou iOS. Clique em "ao vivo" e assista a programação do canal em tempo real como e onde quiser.

Programação do SBT hoje

Agora que você já sabe que tem jogo de futebol na emissora hoje, confira a programação completa.

06:00 Primeiro Impacto

07:30 Primeiro Impacto

09:30 Chega Mais

13:30 Carinha de anjo

14:15 Teresa

15:00 Contigo Sim

15:45 Liga dos Campeões da Europa

18:00 Tá na Hora

19:45 SBT Brasil

20:30 A Infância de Romeu e Julieta

21:15 CONMEBOL Sudamericana

23:30 Programa do Ratinho

00:30 The Noite com Danilo Gentili

01:30 Operação Mesquita

02:00 SBT Podnight

02:45 SBT News na TV