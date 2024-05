Informações do jogo do Fla ao vivo, bem como as últimas informações deste 7 de maio.

Horário do jogo do Flamengo hoje (07/5) e como assistir online a Libertadores

Tem jogo do Flamengo hoje contra o Palestino, em partida que começa às 21h (de Brasília) e ocorre no estádio Francisco Rumoroso, no Chile. Confira como assistir a disputa nesta terça, 7 de maio.

Transmissão do jogo do Flamengo ao vivo

A partida desta terça-feira será transmitida pelo Star + e ESPN. Nenhuma emissora de TV aberta vai exibir o jogo - O SBT vai passar o Cruzeiro.

O time do Palestino, sob o comando do técnico Pablo Sánchez, deve escalar Cesar Rigamonti; Benjamín Rojas, Iván Román, Cristián Suárez e Dilan Zúñiga; Misael Dávila (Joe Abrigo), Fernando Cornejo e Ariel Martínez; Jonathan Benítez, Bryan Carrasco e Junior Marabel.

O Flamengo de Tite pode levar a campo Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan (Igor Jesus), De la Cruz e Arrascaeta; Bruno Henrique, Cebolinha (Luiz Araújo) e Pedro.

Calendário da Libertadores 2024

O jogo do Palestino x Flamengo é pela 4ª rodada pelos grupos, e no fim do mês o campeonato chega na sua última rodada desta fase. O sorteio do mata-mata está marcado para 3 de junho.

Fase de grupos: 2 de abril a 30 de maio

Oitavas de final: 14 e 21 de agosto

Quartas de final: 28 e 25 de setembro

Semifinais: 23 e 30 de outubro

Final: 30 de novembro

